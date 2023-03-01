وزير النقل: الرئيس سيفتتح محطة تحيا مصر بالإسكندرية عقب عيد الفطر

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير إن الهدف من محطة تحيا مصر متعددة الأعراض أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع، سواء الحاويات أو البضائع العامة، وهذه المحطة استغرقت بنيتها التحتية عامين، وبنيتها الفوقية 6 أشهر، وأنه من المخطط أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المحطة بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش زيارة قام بها للمحطة منذ ساعات قليلة، أن أول محطة تم بناؤها بأموال مصرية واستشاري مصري وشركات مصرية وهي مملوكة بالكامل لثلاث هيئات مصرية، وأنه تمّت الاستعانة مع شركة عالمية متخصصة في مجال الإدارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية وتملك خطوطًا ملاحية، وهي ثاني خطوط العالم، وهذه الشركة تمتلك هذه المركب التي وصلت إلى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وعلى متنها 10 آلاف حاوية.

وتأتي هذه المحطة في إطار خطة ميناء الإسكندرية الكبير الذي يتكون من ميناء الإسكندرية والدخيلة وأبوقير، وحيث يجري إنشاء حواجز أمواج لميناء الإسكندرية الكبير بأطوال 5 كم.

وأشار إلى أن هذه المحطة زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكتوبر 2021 عندما تفقّد ميناء الإسكندرية، ووجّه بأن تكون مصر مركزًا عالميًّا من مراكز التجارة واللوجيسيتات، وخاصة مع ما تملكه مصر من موقع جغرافي متميز، وكذلك قناة السويس وغيرها.

وتابع: لتحقيق هذا الهدف، يتم تطوير كل الموانئ المصرية وربطها بمناطق لوجيستية وموانئ جافة مربوطة بخطوط السكك الحديدية والنقل البري، وكذلك النقل النهري المتطور، وكذلك القطار الكهربائي السريع الذي سيسهم بشكل كبير جدًّا في نقل البضائع، والذي يتسارع ويتقدم العمل فيه بشكل كبير.