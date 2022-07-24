وزير النقل: الرئيس السيسي طلب تدشين الخط الأول من القطار السريع نوفمبر المقبل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إنه الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب تدشين الخط الأول من القطار السريع بوذلك من العين السخنة و حتى مطروح، بحلول نوفمبر المقبل.

يتم العمل بخطة منذ 30 يونيو 2014 ، وذلك لكافة وسائل النقل و الطرق ، و منها شبكة السكك الحديدية بطول 10 آلاف كيلومتر، مؤكدا أن الشركات العاملة في مشروع القطار السريع تقوم بأعمال كبري

و أضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن العالم يتجه الي استخدام وسائل نقل حديثة موفرة ، و يتم عمل نفق و كوبري لمسار للقطار السريع مع اسوار على الجانبين.

و تابع الوزير أن هناك 40 شركة تعمل في إقامة الجسور و نحو 22 شركة في الخط الاول من القطار السريع ، مشيرا إلي أن الدول الكبري و منها ألمانيا تتحدث عن تطور مصر في السكك الحديدية والقطارات السريعة.

وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب تدشين الخط الأول من القطار السريع بحلول نوفمبر القادم من العين السخنة و حتي مطروح و تم الانتهاء من حوالي 400 كيلو متر من خط الطريق .

وقال الوزير إنه سيتم بالتعاون مع شركة سيمنس بالانتهاء من الخط بمسافة 40 كيلومتر من العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 20 كيلومتر قبل العاصمة و 20 كيلومتر بعدها.

و أضاف الوزير أن المونوريل و القطار الكهربائي سيتم افتتاحههم في النصف الأول من العام القادم .