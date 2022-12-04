وزير النقل: الرئيس السيسي طالب بعدم استيراد أي أتوبيسات وتشجيع التصنيع في الداخل

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل مؤتمر المناخ “كوب 27” بـ 6 أشهر، طالب بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، وتشجيع صناعة الأتوبيس في الداخل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع برنامج “بالورقة والقلم”، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر قناة “ten”.

وأضاف وزير النقل ، أن اعتمادنا على استيراد وسائل النقل سواء السكة الحديد أو الأتوبيس، أو السيارات لا يليق بالجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت مذكرات تعاون مع المصانع المصرية، لتفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار.

وتابع أن القطاع الخاص المصري يُصنع الاتوبيسات في مصر سواء شركة “إم سي في” أو جيوشي أو كاستور وغيرها، إلى جانب الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وتطرق إلى أنه في إطار مواجهة التغيرات المناخية، سيتم تصنيع الأتوبيس الكهربائي والغاز بكثافة، وهذا الأمر ليس صعبا.

ولفت إلى أن الرئيس استمع إلى المُصنعين، وأخبرهم أن مصر تسير في طريق الاعتماد على الذات، وعلى المصنعين أن يتوجهوا نحو التصنيع المحلي؛ لتوفير العملة والتصدير للخارج، والعمل على زيادة المكون المحلي.