وزير النقل: الدولة حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير الموانىء البحرية

أحمد صبرى قال هشام عرفات وزير النقل، الاثنين إن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير الموانىء البحريةوأشار إلى أن نسبة النمو فى القطاع وصلت إلى 12% وتعد الثالثة فى مصر بعد قطاعي العقارات والإتصالات.وأضاف فى مداخلة له على قناة اون لايف أن الوزارة وقعت اليوم برتوكول بدء إعداد دراسة ا

أحمد صبرى

قال هشام عرفات وزير النقل، الاثنين إن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير الموانىء البحرية

وأشار إلى أن نسبة النمو فى القطاع وصلت إلى 12% وتعد الثالثة فى مصر بعد قطاعي العقارات والإتصالات.

وأضاف فى مداخلة له على قناة اون لايف أن الوزارة وقعت اليوم برتوكول بدء إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الجديدة والتى ستعمل على مساهدة الموانى فى التكامل وتنظيم الإنشاءات الخاصة بالموانى الجديدة

وأكد أن هذه الدراسات ستعمل على تدارك أخطاء الماضي.

وأوضح أن الوزارة تخطط لإنشاء محطة حاويات خلال الفترة المقبلة كما تعمل على عدد من المشروعات تخدم قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة.

