وزير النقل: الدولة تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على شركة موانئ مصر

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن الدولة ستقوم بالتنظيم والإشراف والتشريع والرقابة على الشركة القابضة لموانئ مصر التي سيتم دمج أكبر 7 موانئ في تلك الشركة.

و قال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه سيتم طرح شركات الموانئ في الإسكندرية و دمياط وبورسعيد في البورصة المصرية.

و أوضح الوزير أن الفرق بين الهيئة و الشركة فرق كبير، لأن المستثمر يفضل الدخول في شركة بدلا من هيئة حكومية، لذلك تم إنشاء شركة قابضة للموانئ سيكون عليها إقبال كبير من المستثمرين.

و أضاف الوزير : «احنا عارفين مين اللي هيشارك في الشركات دي و مدى أهميته لمصر و مأمونيته» و محدش هيشتري شركاتنا و محدش هيتحكم في المصريين، متابعا: الشركة القابضة لموانئ مصر ستضم 7 موانئ كبار.

و تابع الوزير أنه سيتم دمج هيئة القطار الخفيف و المونوريل في شركة واحدة، كما أن طرح الشركات في البورصة ستنتج عنه تنافس رجال الأعمال على الأسهم.

و أكد الوزير أنه لا يوجد تمليك لأي اصول من الطرق أو السكك الحديدية أو الموانئ أو الكباري للأجانب ، كما أنه لا يوجد ضمان من أصول مصر لاي قرض تم الحصول عليه.

و أشار الوزير إلى أن تلك الموانئ التي سيتم دمجها في شركة واحدة هي منها الإسكندرية ودمياط و بورسعيد و شرق و الأدبية.