وزير النقل: الخط الثالث بالمترو سوف يكون الأطول بالشرق الأوسط

محمود محسنقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن الخط الثالث بالمترو سوف يكون أطول خط مترو في مصر وفي الشرق الأوسط، حيث سيبلغ طوله عندما يكتمل تنفيذه بالكامل 48 كم.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير واللواء طارق جمال الدين

محمود محسن

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن الخط الثالث بالمترو سوف يكون أطول خط مترو في مصر وفي الشرق الأوسط، حيث سيبلغ طوله عندما يكتمل تنفيذه بالكامل 48 كم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، للجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو.

وأوضح عرفات أن زمن الرحلة من الجيزة إلى مصر الجديدة بالمترو ستستغرق 45 دقيقة وقد تقل عن ذلك أيضا، لافتاً إلى أن الرحلة سالفة الذكر تستغرق بالسيارة أكثر من ساعة ونصف الساعة.

وأشار إلى أن ذلك سوف يعمل على تقليل التلوث بسبب عوادم السيارات فضلا عن توفير الوقت بالإضافة إلى تقليل استهلاك البنزين.

