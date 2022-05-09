وزير النقل : الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يدخل الخدمة يوليو المقبل

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو- الذي يمتد من العتبة حتى الكيت كات ويضم 4 محطات نفقية- للتشغيل التجريبي دون ركاب منتصف الشهر الحالي والتشغيل بالركاب منتصف يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير لمواقع العمل بالمرحلة الثالثة من المشروع، والتي تمتد بطول 17.7 كم،

وتشتمل على 15 محطة (8 نفقية و5 علوية و2 سطحية) من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد أسفل شارع 26 يوليو بمنطقة رملة بولاق، مرورًا بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية،

ثم تعبر أسفل نهر النيل مرورًا بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات، لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة مرورًا بشارعي البوهي والقومية العربية، وصولًا إلى الطريق الدائري، وتفريعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور، مارًّا بشارعي وادى النيل وجامعة الدول العربية،

ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، ورافقه باتريك قدري رئيس فينسي الفرنسية للإنشاءات والمشروعات الكبرى التي تقود التحالف المصري الفرنسي المنفذ للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو؛ والمكون من فينسي وأوراسكوم والمقاولون العرب، وبحضور اللواء عصام والي رئيس هيئة الأنفاق ورؤساء الشركات المنفذة،.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استكمال شبكة مترو الأنفاق، بالتوازي مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات.

محطة ناصر تقع على مساحة 7100 متر مسطح

وبدأت الجولة بتفقد وزير النقل أعمال التشطيبات النهائية والتركيبات للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر بمحطة ناصر، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة 3A

وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو، وتقع على مساحة 7100 متر مسطح ومكونة من 4 أدوار، وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر وعدد 37 سلمًا كهربائيًّا من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة،

كما أن المحطة وباقي المحطات مؤهلة لاستقبال ذوي الهمم، حيث يوجد بمحطة ناصر عدد 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة،

ويوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم، كما يوجد بالمحطة 7 دورات مياه مخصص إحداها لهم.

ثم استقل الوزير جرار اختبار السكة لتفقد باقي محطات الجزء الأول، والذي يمتد من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم،

ويشتمل على 4 محطـات نفقية (ناصر، وماسبيرو، وصفاء حجازي، والكيت كات)، وذلك مرورًا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك،

حيث أكد ضرورة أن يتم تنفيذ كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة، واطلع على المخطط الزمني لمراحل التشغيل التجريبي للجزء الأول 3A تمهيدًا لافتتاحه طبقًا الموعد المخطط.

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B، والذي يمتد بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج،

ويشتمل على 6 محطات (محطة نفقية ”السودان“ و4 محطات علوية ”إمبابة، والبوهى، والقومية العربية، ومحطة الطريق الدائري“ ومحطة سطحية ”المحطة النهائية عند محور روض الفرج“)،

حيث تابع الربط مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره، لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) يمتد بطول 7.1 كم

وكذلك تمّت متابعة الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) والذي يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور،

وتشمل 5 محطـات (3 محطات نفقية ”التوفيقية، ووادي النيل، وجامعة الدول“، ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة).

يُذكر أن محطة وادي النيل توجد بها ماكينة الحفر العملاقة نفرتيتي التي ستبدأ في التحرك اتجاه محطة جامعة الدول في 19 مايو الحالي.

الخط الثالث لـ«مترو الأنفاق» يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة

جدير بالذكر أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة (21 نفقية، ومحطتان سطحيتان، و11 علوية)،

وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم (الأولى “العتبة- العباسية” بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية، والثانية “العباسية- هارون” بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية،

والثالثة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات “4 نفقية + 6 علوية”)، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة.

ويعتبر الخط الثالث للمترو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق- خطى المونوريل- القطار الكهربائي الخفيف)،

حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية،

ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانًا،

وتشتمل على 32 مبنى يتم فيها العَمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات، بالإضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات، كما أنها مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارًا.

وزير النقل: جار توريد 32 قطارًا جديدًا مطابقًا لأعلى المواصفات التكنولوجية الحديثة

تجدر الإشارة إلى أنه يجرى حاليًّا توريد 32 قطارًا جديدًا مطابقًا لأعلى المواصفات التكنولوجية الحديثة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب بعد افتتاح المرحلة الرابعة،

وكذلك بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة حيث تم توريد 21 قطارًا دخل الخدمة منها 13 قطارًا، كما تم توريد مكونات 6 قطارات تم تجميع أول قطار، وجارٍ إجراء اختبارات المصنع،

كما يجرى تجميع القطارين الثاني والثالث في مصنع سيماف، ومن المتوقع أن ينقل الخط الثالث بعد اكتمال تنفيذه حوالى 1.5 مليون راكب/ يوميًّا.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية، أكد وزير النقل أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكات النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي الجديدة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروعي المونوريل.

وأضاف انه تم الاطمئنان، اليوم، على جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والذي يمتد من العتبة حتى الكيت كات ويضم 4 محطات نفقية للتشغيل التجريبى دون ركاب منتصف الشهر الحالي، والتشغيل بالركاب منتصف يوليو المقبل،

لافتًا إلى أن كل مرحلة من مراحل المترو يتم تشغيلها للجمهور تسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية وتخفيض تلوث الهواء.

وقدَّم الوزير الشكر لأهالي الزمالك وكل الأحياء والمناطق التي تمر بها الأعمال التنفيذية للمترو لتحملهم الضوضاء الناتج عن الحفر وإغلاق بعض الشوارع بسبب أعمال تنفيذ المشروع،

مؤكدًا أن هذه المناطق التي يمر بها المشروع بعد تشغيله ستشهد سيولة مرورية كبيرة بسبب جذب المترو لعدد كبير من المواطنين.

وأوضح وزير النقل أنه وجَّه بإعادة الشيء لأصله في كل الشوارع التي تمر بها الأعمال التنفيذية للمشروع فور الانتهاء منها لخدمة حركة المواطنين،

مشيرًا إلى أن بالتوازي مع تنفيذ تلك المشروعات الجديدة فإننا ننفذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.