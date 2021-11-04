وزير النقل: التعاقد على 20 حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للعاصمة الإدارية

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إنه تم التعاقد على 20 حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى التنسيق على إحلال 42 أتوبيسا مر على صنعها 20 عاما بمركبات حديثة.

جاء ذلك خلال ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة “السوبر جيت” حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة ونتائج نشاط الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة بالإضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2020 م. وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع

وتم استعراض نشاط الشركة وخطة تطويرها لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك من خلال إنشاء عدد من المحطات النموذجية لخدمة الركاب مثل (محطة سوبر جيت بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية، ومحطة بالقاهرة الجديدة، ومحطة بمدينة نصر، ومحطة بسوهاج)، وتدشين محطة الشركة المركزية الجديدة في مجمع المواقف ببورسعيد لخدمة أهالي بورسعيد.

ويضاف إلى ما سبق توقيع حق انتفاع لعدد من قطع الأراضي لاستخدامها كمحطات نقل ركاب نموذجية (قطعة أرض بمدينة السويس، وقطعة أرض بمدينة الإسماعيلية)، بالإضافة إلى جهود الشركة الحالية لتأسيس شركة بالتعاون مع شركة مواصلات مصر لإدارة منظومة جميع وسائل النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن خطة السوبر جيت لتقديم خدمات النقل الذكي في العاصمة الإدارية الجديدة والتحول الرقمي ضمن برنامج رؤية مصر 2030 بمجالاتها المتعددة، حيث ركزت خطة السوبر جيت على دعم مشاريع التحول الرقمي وإعادة هيكلة الأصول والتكاليف التشغيلية.

السوبر جيت يخطط في التعاقد على حافلتين كهرباء للعمل في خدمة النقل الترددي

وكذلك تم استعراض مخططات الشركة في السير في إجراءات التعاقد على عدد 2 حافلة كهرباء من وزارة الإنتاج الحربى للعمل في خدمة النقل الترددي (عدلي منصور/ مطار القاهرة)، وكذلك التنسيق على تفعيل الخطوط الدولية مثل خط القاهرة (بغداد – بنغازي – عمان)، بالإضافة الى تزويد اسطول الشركة بـ21 حافلة جديدة فاخرة (الفئة المميزة، و VIP PLUS)، والتعاقد على 20 حافلة أخرى، كما تم التعاقد على 20 حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارى التنسيق على إحلال 42 حافلة ضمن البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات التي مر على صنعها 20 عاما بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي / السولار.

بالإضافة الى عرض جهود الشركة في نقل العالقين بمحطة مصر ومطار القاهرة خلال بدايات فترة الحظر الخاص بوباء كورونا واستعراض اهم الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتخذها الشركة لمواجهة الفيروس في تطهير وتعقيم الاتوبيسات وأماكن الحجز حفاظا على سلامة الركاب والعاملين، وكذلك الإجراءات الخاصة بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة الحجز الإلكتروني بالشركة، وقيام الشركة بتحديث خطتها الاستراتيجية لتطوير الاعمال من خلال التوسع في خدمتها المقدمة للمواطنين لتمتد في محافظات (السويس، والإسماعيلية، والمنصورة)، حيث قامت الشركة بنقل 2 مليون راكب خلال عام 2020 م.

ووجه وزير النقل الشكر لرئيس وقيادات الشركة والعاملين بها على مجهوداتهم في نقل الركاب والعمل على إزالة كافة التحديات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة الى جانب التوسع في ادخال القطاع الخاص في مجال النقل البرى، فأنها بالتوازي تقوم بتطوير شركاتها لاستمرار الخدمة المميزة لجمهور الركاب.

ولفت الى ضرورة استمرار فتح أسواق جديدة للشركة والتحديث المستمر لأسطولها بأتوبيسات صديقة للبيئة.