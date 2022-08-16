وزير النقل : الانتهاء من طريق وادي النطرون العلمين بنهاية أغسطس الجاري

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أنه سيتم الانتهاء من الطريق الرئيسي في طريق وادي النطرون العلمين بنهاية شهر أغسطس الجاري .

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن سبب التأخير هو نتيجة الخامات المستوردة ، كما أن الطريق الخرساني بطريق وادي النطرون العلمين سيتم الانتهاء منه في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير أنه يتم عمل 8 حارات في طريق وادي النطرون العلمين الجديد , بحيث يكون 5 حارات للسيارات الملاكي بسرعة 120 كيلو متر في الساعة.

وتابع الوزير أن الطريق الخرساني الآخر يضم 3 حارات للسيارات الثقيلة ذات الحمولة الكبيرة، موضحا أنه يتم فصل الحارات عن بعضها البعض .

وقال وزير النقل إن “فصل الحارات عن بعضها حتى لا تتكرر حادثة وزير التنمية المحلية، فمرة بنعمل منحدر و تحويلات مرورية للسيارات الملاكي و النقل الثقيل”.

وفي وقت سابق اليوم وقع حادث تصادم بين موكب وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وسيارة نقل.