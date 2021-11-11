نقل وملاحة

وزير النقل: الانتهاء من دراسات جدوى إعادة تأهيل خط سكة حديد «قنا/ أبو طرطور»

خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط
محمود محسن 7:59 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 7:59 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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قال وزير النقل المهندس كامل الوزير أن تم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا / أبو طرطور.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا / أبو طرطور.

ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة، ممثلة في وزارة النقل، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط، بعدما توقف منذ سنوات لضعف إنتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط وبالتالي تعرضه للسرقة.

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وأكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به، والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع، مشيرا إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، كما يسهم بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد، مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

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وأشار وزير النقل إلى أنه من المخطط تعديل مسار الخط، بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة، كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

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وتابع: تقوم وزارة النقل بإنهاء إجراءات التعاقد مع شركة سيمنز لإنشاء خط (سفاجا / الغردقة / قنا / الأقصر) ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع، فا بالتالي سيتم إعادة تأهيل الخط الحالي في الجزء الغربي فقط في المسافة بين أبو طرطور / قنا، على أن يتم إنشاء محطة تبادلية بين شبكة السكك الحديدية الحالية وخط أبو طرطور / قنا مع شبكة القطار الكهربائي السريع بمنطقة قنا لخدمة نقل البضائع والركاب.

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بقلم محمود محسن

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