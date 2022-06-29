وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ مشروعات في قطاع الطرق والكباري بأطوال 5500 كم

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الوزارة انتهت من تنفيذ مشروعات في قطاع الطرق والكباري بأطوال بلغت 5500 كم، لافتا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروع القومي للطرق الذي يهدف لإنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة، موضخا أن هذه المشروعات تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 2014 إلى 2022.

وأوضح وزير النقل أن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها هي تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة 7 مليارات جنيه، وتطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه، وإنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم بقيمة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه، وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه، وتطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه.

واستطرد قائلاً: “ويضاف إلى ما سبق من مشروعات تم الانهاء منها، تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه، وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه، وتطوير طريق المنصورة/ جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه”.

جار العمل في مشروعات بإجمالي أطوال 1500 كم

وذكر وزير النقل أن العمل يتقدم حالياً فى مشروعات بإجمالى أطوال تبلغ 1500 كم، مشيرا إلى أن من أهمها مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والمسافة من (السباعية/ ادفو/ أسوان/ توشكى) بطول 344 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس/ السخنة بطول 60 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه، وازدواج طريق أسيوط/ سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1.35 مليار جنيه، وتطوير وإزدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وتطوير طريق السويس/ الإسماعيلية (المعاهدة) بطول 80 كم وتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وبخصوص محاور النيل، أشار وزير النقل إلى أنه تم تنفيذ 13 محور (طلخا، بنها، الخطاطبة، تحيا مصر “محور روض الفرج”، حلوان، بنى مزار، طما، جرجا، عدلى منصور، سمالوط، قوص، كلابشة، ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه، مضيفا أن يتقدم العمل فى تنفيذ 14 محور (دراو، بديل خزان أسوان، الفشن، أبو تيج، تلا/ طنوب، شمال الأقصر، شبراخيت، سمنود، منفلوط، دشنا، دار السلام، المراغة، أبو غالب، القطا) بتكلفة 20 مليار جنيه.

تم تنفيذ 900 كوبري ونفق

وبالنسبة لمشروعات الكباري العلوية والأنفاق، لفت الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه تم تنفيذ 900 كوبري ونفق، حيث من أهمها (كوبرى دكرنس، كوبري سندوب، 5 كباري علي طريق بنها/ المنصورة ”اسنيت، كفر شكر، بشلا، طنامل، صهرجت”، كوبرى المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببنى سويف، كباري على طريق الإسكندرية الزراعي ”قلما، الشموت، طوخ طنبشا”، كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم، 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة، 8 كبارى على محور الفريق العصار، 14 كوبرى على محور المحمودية، كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلي “كم 21”).

وأوضح أن العمل يتقدم في تنفيذ 143 كوبرى ونفق ومن أهمها (15 كوبرى أعلى مزلقانات السكك الحديدية، 15 كوبري مشاة وسيارات علي الرياح البحيري، 7 كباري علوية جديدة على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى، كوبرى أعلى مفيض توشكى، توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى إتجاه الإسكندرية، الكباري العلوية والأنفاق علي الطرق المزدوجة الجاري إنشاؤها مثل طريق الزقازيق/ السنبلاوين وطريق كفر الشيخ/ دسوق).

وزارة النقل تهدف لتطوير 10 آلاف كم من شبكة الطرق الرئيسية

وأضاف وزير النقل أن الوزارة تهدف لتطوير 10 آلاف كم من شبكة الطرق الرئيسية، موضحا أن تم تنفيذ مشروعات بإجمالى أطوال يبلغ 7500 كم وهي (تطوير طريق المحلة/ كفر الشيخ المزدوج بطول 32 كم وتكلفة 650 مليون جنيه، وتطوير وإزدواج طريق المنصورة/ مدخل كوبرى طلخا بطول 10 كم وتكلفة 90 مليون جنيه، وتطوير طريق الكافوري/ برج العرب/ سيدي كرير بطول 28,5 كم وتكلفة 705 مليون جنيه، ورصف طريق سعال/ كاترين بطول 65 كم وتكلفة 315 مليون جنيه، رصف طريق دهب / نويبع ( المرحلتين 2،1 ) بطول 50 كم بتكلفة 100 مليون جنيه).

ولفت إلى أنه العمل يتقدم فى تنفيذ مشروعات بأطوال 2500 كم ومن أهمها (تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم بتكلفة 12 مليار جنيه، وانشاء طريق شرق الرياح التوفيقي “المرحلة الأولي من بنها حتي ميت غمر” بطول 30 كم وتكلفة 4.3 مليار جنيه، وتطوير وازدواج الطريق من مدخل طلخا حتي كوبرى شربين بطول 12 كم وتكلفة 398 مليون جنيه، وإنشاء طريق الزقازيق/ السنبلاوين الجديد بطول 37 كم بتكلفة 800 مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق كفر الشيخ/ دسوق “المرحلة الأولي” بطول 10 كم وتكلفة مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق قليوب/ القناطر/ الباجور/ شبين بطول 53 كم وتكلفة 186 مليون جنيه، وازدواج طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 144 كم وبتكلفة 915 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق اسوان/ وادي العلاقي بطول 170 كم وتكلفة 1.3 مليار جنيه.

المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات

وبخصوص المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، قال وزير النقل أن جارى العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق 12 محافظة بعدد 225 مشروع بتكلفة 2 مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن تم الإنتهاء من تنفيذ 202 مشروع.

ولفت إلى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكباري مع 4 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات وهى (محافظة المنوفية “المرحلة الثانية” بعدد 75 مشروعا بإجمالى تكلفة يبلغ 175.2 مليون جنيه وتم الانتهاء من التنفيذ.. محافظة الفيوم “المرحلة الثانية” بعدد 42 مشروع بإجمالى تكلفة 243 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 98%.. محافظة أسيوط بعدد 10 أحياء بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 85%.. محافظة كفر الشيخ بعدد 62 مشروع بتكلفة 180 مليون جنيه وتم الانتهاء من اسناد كافة المشروعات وبلغت نسبة التنفيذ 1%).

وذكر الوزير أن جار تنفيذ 166 مشروع بعدد 20 محافظة باجمالي اطوال يبلغ 1113 كم بتكلفة 6.7 مليار جنيه، وذلك ضمن مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل ضمن المرحلة الاولي من مبادرة حياة كريمة.

تطبيق منظومة النقل الذكي ITS

وأضاف أن تم البدء فى منظومة النقل الذكى باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل، واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات، بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث، وتم إسناد المشروع لتحالف مصري عالمي.

وأشار إلى أنه تم اختيار 7 طرق بإجمالي أطوال 1189 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكى، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريقا بطول 5195 كم ليصل عدد المحاور والطرق إلى 22 طريق بطول 6384 كم.