وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ محور الزقازيق/ السنبلاوين لافتتاحه رئاسيا قريبا

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن تم الانتهاء من تنفيذ محور الزقازيق – السنبلاوين، موضحا أن من المخطط افتتاحه رئاسيا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمتابعة عدد من مشروعات الطرق والكباري وانفاق السيارات الحديدية بمحافظتي الدقهلية والشرقية،

ورافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية.

بدأت الجولة بتفقد مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين،

حيث يجري انشاء 3 كباري علوية تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى اعلى تقاطع طريق المنصورة/ دمياط الغربى وخط سكة حديد شربين/ قلين،

وجار التجهيز لتنفيذ كوبري أعلى تقاطع طريق المنصورة/ دمياط الغربى مع شارع الجيش، وكذلك كوبري نزلة الدبوسي والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين.

وتابع وزير النقل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق شربين/ طلخا بطول 20 كم، وهو جزء من المحور الطولي دمياط/ بنها،

حيث تتم أعمال رفع الكفاءة باستخدام نظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR، ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال وتفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز.

وتفقّد وزير النقل مواقع العمل في مشروع انشاء وتنفيذ وصلة السكك الحديدية (بطرة/ بسنديلة) بطول 5.250 كم والتي بلغت نسبة تنفيذها 85%،

حيث ستسهم هذه الوصلة في الربط ما بين محطة بطرة بخط (المنصورة/ دمياط)، ومحطة بسنديلة بخط (شربين/ قلين)،

ويأتي انشاء الوصلة في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية لتسهيل انتقال المواطنين بتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة.

كما أن إنشاء هذه الوصلة يسهم في توفير الوقت وزمن الرحلة للقادم من المنصورة لبلقاس وكفر الشيخ، والعكس للقادم من كفر الشيخ حتى المنصورة، خاصة مع أنه يتم ازدواج خط المنصورة/ دمياط، وتطوير نظم الإشارات لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط.

توسعة كوبري الجامعة في المنصورة من الناحية الغربية

ثم توجه الوزير لتفقُّد مشروع توسعة كوبري الجامعة بالمنصورة من الناحية الغربية، الذي تُنفذه شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل، حيث سيصبح الكوبري 3 حارات في كل اتجاه، مرورًا أعلى ميدان ميت خميس حتى التقائه بدائري المنصورة.

كما شملت جولة وزير النقل ومحافظ الدقهلية تفقد الأعمال النهائية لمشروع الممشى السياحي الجديد علي النيل بمدينة المنصوره بإجمالي طول 1,250 متر،

والذى يشمل ممشى للدرجات والعاب الأطفال، بالإضافة إلى كورنيش على النيل للسير على الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة، وأبناء الدقهلية بصفة عامة.

يأتي تنفيذ الممشي طبقًا للبروتوكول المبرَم بين المحافظة ووزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث يعد مشروع الممشي السياحي الجديد ضمن توجه الدولة لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطنين، وزيادة أماكن الجذب السياحي وتحسين الصورة البصرية،

حيث إنه مزوّد بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلي ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، لتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل فى تمكين المواطنين من الاستمتاع بالنيل.

وخلال جولته تفقّد الفريق مهندس كامل الوزير مشروع محور الزقازيق- السنبلاوين الذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% والمخطط افتتاحه رئاسيا خلال الفترة المقبلة، حيث يبلغ طوله 38 كم، بعرض 25 م، وعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 66 عملًا صناعيًّا (24 كوبرى و38 نفقًا و4 برابخ).

وأكد أهمية الطريق فى الربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولى الساحلى، وكذلك مساهمته فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشى للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

وفي ختام جولته تفقّد وزير النقل نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد، الذي بلغت نسبة تنفيذه 99%، حيث سيسهم في الربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة،

وليمثل نقلة نوعية لتحسين البنية التحتية وخلق محور مرورى مهم، وكذا المساهمة في تحقيق سيولة مرورية في عاصمة محافظة الشرقية.