وزير النقل: الانتهاء من تطوير 90 عربة قطار إسباني بورش السكك الحديدية

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ 90 عربة قطار إسباني درجة أولى وثانية مكيفة في ورش أبوراضي للسكك الحديدية وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار إلى أن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد الأول يتمثل في تطوير الأسطول الحالى من عربات الركاب حيث جاري تطوير 200 عربة درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع سيماف.

بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 90 عربة اسباني مكيفة بايدي العاملين بورش أبو راضي، والاتجاه الثاني يتمثل في التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات ومنها صفقة الـ1300 عربة سكة حديد التي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو. العربات التي تم تطويرها العربات التي تم تطويرها العربات الجديدة العربات الجديدة

وأضاف وزير النقل أن هناك 33 عربة سكة حديد جديدة تم تصنيعها في روسيا ضمن الصفقة كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الماضي ولكن بسبب الظروف الخاصة بكورونا سيتم شحنها خلال هذا الشهر لتوريدها إلى سكك حديد مصر على أن يتوالى وصول باقى الدفعات بمعدل 35 عربة شهريا، بالإضافة إلى أنه تم إبرام عقد توريد 6 قطارات متكاملة فضلا عن عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية بقيمة 157 مليون يورو.

وأكد وزير النقل أن تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه الصفقات وتوالي وصول العربات الجديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى، سيساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.