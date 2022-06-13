وزير النقل : الانتهاء من تطوير مشروع طريق وادي النطرون العلمين خلال العام الحالي

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم، حيث يدخل الطريق ضمن المشروع القومي للطرق، ويشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم، وتطوير الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه (5 حارات رئيسي و3 حارات للخدمة “لحركة النقل والشاحنات”)، ورافقه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء حسام الدين مصطفى.

وقال وزير النقل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالانتهاء من الطريق الرئيسي بمشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم أوائل شهر أغسطس المقبل، وطريقي الخدمة قبل نهاية العام الحالي لتسهيل حركة تنقل المواطنين،

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تمثل شرايين حياة وتنمية،

وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة، للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن.

وتابع الوزير، خلال جولته، آخِر المستجدات الخاصة بمعدلات تنفيذ الأعمال الصناعية والتي تشمل إنشاء 10 كباري علوية (8 كباري دوران للخلف، بالإضافة إلى عدد 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان والسكة الحديد)،

علاوة على توسعة عدد 2 كوبري سطحي، وذلك لإلغاء الدورانات السطحية، ومخطط الانتهاء من الكباري قبل نهاية العام مع طريقي الخدمة ليكون الطريق طريقًا حرًّا دون دورانات سطحية أو تقاطعات.

ووجّه بأن يتم تنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية وأن يتم العمل في كل قطاعات المشروع بالتوازي وتكثيف العمل في جميع القطاعات على مدار الساعة وعدم تأثير أعمال التوسعة والتطوير على انسيابية الحركة المرورية، وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية، والعواكس الأرضية بطول الطريق.

كامل الوزير: غير مسموح لأية شركة بالتأخير يومًا واحدًا عن الموعد المخطط

وشدد وزير النقل على رؤساء الشركات المنفذة للمشروع بالانتهاء من المشروع في الموعد المخطط، مؤكدًا أنه غير مسموح لأية شركة بالتأخير يومًا واحدًا، خاصة مع الأهمية الكبيرة لتطوير الطريق للمساهمة في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والساحل الشمالى،

وتسهيل عملية نقل العمالة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالى، وهو ما يعد عامل جذب للسياحة والتي تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.