وزير النقل: الانتهاء من تطوير برج ببا على خط سكة حديد «بني سويف/ أسيوط»

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج ببا بمحافظة بنى سويف فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف/ أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 84%، حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لـ 3 أبراج على التوازي بمراحل متفاوته وبرج ببا بمحافظة بنى سويف هو البرج الرئيسى رقم 12 الذي تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص، ومغاغة، والروضة، وبنى مزار، وملوى، ومطاى، وسمالوط) بمحافظة المنيا وابراج (ديروط، والقوصية، ومنفلوط) بمحافظة أسيوط وبرج الفشن بمحافظة بنى سويف.

ولفت وزير النقل الى أن برج إشارات ببا بمحافظة بنى سويف والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 18 كم تتحكم في 65 سيمافور ضوئي و4 مزلقانات يعملون أتوماتيكيا و12 موتور تحويلة و95 تراك كهربى، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ببا والفشن، ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 185 كم.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف/ اسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان.

وأضاف أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.