وزير النقل: الانتهاء من تطوير الموانئ ووسائل النقل متعددة الوسائط في 2024

أكد الوزير تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات وأن ميناء الإسكندرية سيصبح درة موانئ البحر المتوسط

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الوزارة تعتزم الانتهاء من تطوير كافة الموانئ ووسائل النقل متعددة الوسائط التي تخدمها في عام 2024، لكي تتحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية سيصبح درة موانئ البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير وتدشين وحدات متحركة جديدة من السكك الحديدية والجر الكهربائي. الوحدات المتحركة الجديدة تصل إلى ميناء الإسكندرية

ولفت وزير النقل إلى أعمال التطوير الجاري تنفيذُها بميناء الاسكندرية علاوة على عرض ما يتم تنفيذه في موانئ الدخيلة والمكس والتي سيتم الانتهاء منها في نهاية عام 2024، موضحا أن ميناء الاسكندرية الكبير سيكون من أكبر موانئ البحر المتوسط.

وأضاف: ولتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات – الذي وجهتم سيادتكم بتنفيذه -، وذلك بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، واهمها محور السخنة / الاسكندرية مروراً بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية فى العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر والسادات، لذا كان لزاماً علينا أن نضع خطة لتطوير كافة قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها، وتبدأ من تطوير الموانئ المصرية مرورا بمنظومة النقل متعدد الوسائط كالآتي:

النقل البحري

إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم لتستوعب 370 مليون طن بضائع بدلاً من 185 مليون طن سنوياً.

النقل البري

إنشاء 7000 كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم وإنشاء 22 محور / كوبري علي النيل ليصل الإجمالي إلى 60 محور / كوبري بالإضافة إلى إنشاء 1000 كوبري علوي / نفق علي الشبكة ليصل الإجمالى إلى 2500 كوبري علوي / نفق.

النقل السككي

إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كم بالإضافة إلى الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية في مصر إلى 12 الف كم قادرة علي نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من مليون حالياً، و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4.5 مليون طن حالياً.

النقل النهري

تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم مجاري مائية وانشاء 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري.

الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية

إنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجيستية تستوعب 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً بالاضافة الي تطوير 7 موانئ برية علي كافة الحدود المصرية.

وأوضح وزير النقل: نظرا لأن الوقت لا يتسع لعرض أوجه التطوير بشكل كامل في كل هذه المجالات فلذلك سنتناولها في مناسبات قادمة، وسنركز اليوم علي تطوير مينائي الاسكندرية والدخيلة وانشاء الميناء الاوسط بمنطقة المكس وبعض عناصر منظومة النقل متعدد الوسائط والتي تُنفذ لصالح ميناء الاسكندرية الكبير وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية كنموذج لكافة الموانئ المصرية.

مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير

إنشاء وتطوير الارصفة والمحطات متعددة الأغراض والمتخصصة فى نوعيات محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة من صادر ووارد وترانزيت، مع مراعاة ان يتم تنفيذ هذه الأرصفة بأعماق تتناسب مع زيادة غاطس السفن الكبيرة، مما يسمح بتحويل الميناء لمركز إقليمى لخدمة تجارة الترانزيت مع ربطها بشكل مباشر بميناء السخنة عن طريق القطار الكهربائى السريع لخلق محور نقل ولوجيستيات لخدمة التجارة العالمية من خلال الجراج متعدد الطوابق (منفذ)، حيث المشروع مكون من 5 طوابق على مساحة ارضية 15 ألف م2 باجمالى 75 الف م 2 وطاقة استيعابية 4000 سيارة، ومحطة تحيا مصر (نسبة التنفيذ 75%).

وذكر وزير النقل: بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بتكلفة 7 مليار جنيه وطاقة إستيعابية من 12-15 مليون طن سنوياً بإجمالى أطوال أرصفة 2.5 كم وأعماق تتراوح من 14.5–17.5 متر بمساحة تخزين 560 الف م2، ورصيف 85 / 3 (نسبة التنفيذ 90%)، علاوة على إنشاء رصيف 3/85 ( محطة تفريغ/ تداول الأخشاب)، حيث نسبة التنفيذ بلغت 90% بطول 433 متر وعمق 15.5 متر بتكلفة 400 مليون جنيه ويسمح بتراكي سفن حتي 70 ألف طن.

نسبة تنفيذ ساحات التخزين الجديدة بلغت 98%

ويضاف إلى ما سبق إنشاء ساحات التخزين الجديدة (نسبة التنفيذ 98%) على مساحة 50 فدان تقريبا من أراضي ظهير الميناء شمال طريق المكس (أرض التجارية للاخشاب، أرض الثلاجة، المدرسة، العمارة، شارع الانماطى، أرض هيئة السلامة) بما يسمح بتداول 3 مليون طن بتكلفة 305 مليون جنيه.

إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 (جاري العمل) بميناء الدخيلة، وطول الرصيف 1800 م وعمق 17 متر وظهير خلفى بمساحة 660 ألف م2 بتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه.

وأشار وزير النقل إلى أن مخطط انشاء محطة تداول الصب الجاف النظيف بين رصيفي 91 و92 بميناء الدخيلة بطول 1150 م وعمق 15 متر وساحة تخزين 300 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، وإنشاء محطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة (مخطط أيضا) بطول 540 م وعمق 16 متر وساحة تخزين 188 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه.

ولفت وزير النقل إلى أن مخطط إنشاء الميناء الأوسط بين مينائى الاسكندرية والدخيلة فى منطقة المكس بطول أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين 3.5 كم2 بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.

وبإنتهاء مشروعات الموانئ الثلاثة، فإن ميناء الإسكندرية الكبير سيضم عدد أرصفة تبلغ 87 رصيف بإجمالي أطوال 24.9 كم وبأعماق تتراوح من 8.5-20م.

محاور النقل متعدد الوسائط

وأوضح وزير النقل أن محاور النقل متعدد الوسائط تتمثل في تطوير منظومة النقل البري وتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية وتطوير منظومة النقل النهري.. وبخصوص النقل البري يشمل إنشاء وتطوير 3 محاور مرورية حرة للربط مع محور التعمير مرتبطة بساحات للدخول والخروج ومزودة بأجهزة الفحص والتأمين لزيادة معدلات التداول في الميناء والقضاء علي التكدس المروري، وهم محور الدخيلة (منفذ) بطول 4.5 كم بتكلفة 816 مليون جنيه، ومحور 27 (منفذ) بطول 2.4 كم بتكلفة 450 مليون جنيه، ومحور 54 (منفذ) بطول 2.3 كم بتكلفة 905 مليون جنيه.

وبالنسبة للنقل بالسكك الحديدية، قال وزير النقل أن جاري إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية وربطها بجميع الأرصفة والمحطات داخل الميناء للربط مع خط القطار الكهربائى السريع وتجديد الأحواش والسكك طبقا للمعايير الهندسية العالمية. ميناء الإسكندرية يستقبل المونوريل

وسنقوم اليوم بتدشين أحدث وسائل النقل بالسكة الحديد التي تعاقدنا عليها ووصل بعض منها لتعظيم قدرة الجر ونقل الركاب في السكك الحديدية من جرارات وعربات بكافة أنواعها ووسائل النقل الكهربية الحديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف والمترو ومعدات إنشاء واصلاح وصيانة السكة الحديد.

القطار الكهربائي

القطار الكهربائي من الداخل

وفيما يتعلق بالنقل النهري، ذكر وزير النقل أن سيشمل تطوير هويس المالح لمرور جميع أنواع العائمات وتطوير المجرى الملاحى لترعة النوبارية لربطها بالميناء النهرى والمنطقة اللوجيستية بحوض المتراس وبنهر النيل ويشمل تطوير كباري (الهاويس 2: كوبري سيارت، كوبري سكة حديد متحرك) بتكلفة 300 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 45%.

المناطق اللوجيستية

وتشمل إنشاء المناطق اللوجيستية ومراكز التوزيع للبضائع مع ربطها بشكل مباشر بالميناء بشبكة متكاملة متعددة الوسائط سواء نقل برى أو سككى أو نهرى لزيادة حركة التداول في الميناء وزيادة المساحات المتاحة للخدمات التخزينية وربطها بالميناء وتوفير فرص لأنشطة القيمة المضافة.

وأشار وزير النقل إلي المنطقة اللوجيستية الأولى (مخطط) بمساحة 273 فدان بتكلفة تقديرية مليار جنيه بحوض المتراس والمنطقة اللوجيستية الثانية (مخطط) بمساحة 11.7 فدان بنجعي اسو والالومنيوم.

بالإضافة إلى كل هذه الأعمال فى ميناء الإسكندرية والمنطقة المحيطة به ولتنفيذ محور الإسكندرية / السخنة، جاري تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى ليصل إلى 8 حارات / إتجاه (4 رئيسى، 4 خدمة) وتطوير خط السكك الحديدية بشتيل / الإتحاد / القبارى / الإسكندرية بطول 227 كم وإنشاء وصلة المناشى / 6 أكتوبر بطول 50 كم، وإنشاء الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر وخط القطار الكهربائى السريع السخنة / الإسكندرية / مطروح، وأخيراً تطوير ميناء السخنة بإضافة 12 كم أرصفة بعمق 18 م وبساحات تداول 5.6 مليون م2 وشبكة نقل داخلية تشمل 14 كم طرق و10 كم سكك حديدية.

وفي نهاية كلمته، تعهد وزير النقل بان تنتهي الوزارة من تطوير كافه الموانئ المصريه ووسائل النقل متعددة الوسائط التي تخدمها في عام 2024 وتحويل مصر الى مركز للتجاره العالميه واللوجستيات ولتتبوأ مصر موقعها الطبيعي بين دول العالم.