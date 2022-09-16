وزير النقل: الانتهاء من المرحلة الأولى بمشروع ازدواج طريق (الزقازيق - السنبلاوين)

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن تم الانتهاء من المرحلة الاولى بمشروع ازدواج طريق ”الزقازيق/ السنبلاوين“ بطول 20 كم في المسافة من الزقازيق حتى ديرب نجم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها اليوم الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا، ورافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة تنقل المواطنين وزيادة ججم التجارة بين المحافظات.

وبدأت الجولة بتفقد كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط الزقازيق/ بلبيس/ شبين القناطر/ القاهرة والذي تم الانتهاء من تنفيذه بطول 500 متر بإجمالي تكلفة 88 مليون جنيه، والذي يساهم في الغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان وحل الاختناقات المرورية بمدخل مدينة الزقازيق وتحقيق السيولة المرورية بطريق بلبيس/ الزقازيق.

واكد وزير النقل انه يراعى عند تصميم وتنفيذ الكباري التي يتم تنفيذها على خطوط السكة الحديد المفردة ان هذه الخطوط المفردة سيتم ازدوجها مثل خط القاهرة/ بلبيس/ الزقازيق وخط منوف /طنطا.

كما تفقد وزير النقل يرافقه محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار مشروع ازدواج طريق الزقازيق – السنبلاوين الذي يبلغ طوله 37.5 كم بعرض رصف 25 متر مع وجود طريقي خدمه على جانبي الطريق لخدمة المزارعين، بواقع عدد 3 حارة مرورية لكل إتجاه.

تكلفة مشروع ازدواج طريق (الزقازيق – السنبلاوين) مليار و787 مليون جنيه

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلتين مليار و787 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع بطول 20 كم، وذلك في المسافة من الزقازيق حتى ديرب نجم ويتقدم العمل في المرحلة الثانية من المشروع بطول 17.5 كم، وذلك في المسافة من ديرب نجم حتى السنبلاوين.

كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة الاعمال الصناعية للمرحلتين الأولى والثانية بواقع 67 عمل صناعي (24 كوبرى و39 نفق وعدد 4 بربخ).

وأكد الوزير على ضرورة سرعة نهو المرحلة الثانية من المشروع خاصة مع اهمية الطريق في الربط بين محافظات الشرقية والدقهليه ودمياط والدولي الساحلي وكفر الشيخ وربط تلك المحافظات بمحافظات القناه (الاسماعيله وبورسعيد)، وكذلك مساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

ثم توجه وزير النقل ومحافظ الدقهلية لمشروع توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة في المسافة من كوبري سندوب حتي كوبري المنصورة علي النيل، والذي تم الانتهاء منه بإضافة حارة ثالثة للطريق بطول 4.5 كم ليصبح عرض الطريق 14 متر في كل اتجاه (بواقع 3 حارات وطبان مرصوف في كل اتجاه)، وكذلك الإنتهاء من انشاء منزل ومطلع لكوبرى الجامعة على النيل (تنفيذ النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل)، وذلك للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة والمساهمة في تسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية ودمياط والغربية والدقهلية الى المدن الساحلية مرورا بالطريق الدولي الساحلي.