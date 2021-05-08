وزير النقل: الانتهاء من المحطة متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية نهاية العام

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وزير النقل لمتابعة عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، ورافقه كل من رؤساء (قطاع النقل البحري – ميناء الإسكندرية – الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية)، حيث يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية استعرض خلاله الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بنقل 554 اسرة من نجع اسو الى بشاير الخير 3 حيث تم حتى الان تسكين 336 اسرة وعلى التوازي يتم ازالة هذه المنازل التي تم نقل اسرهم الى بشاير الخير لضم هذه الأراضي البالغ مقدارها 21 ألف متر مربع إلى ميناء الإسكندرية وذلك في إطار توسيع المنطقة الغربية للميناء في إطار الخطة الشاملة لتوسعة مساحة الميناء بضم مساحة نجع اسو والالومنيوم البالغة 50 ألف متر مربع.

ثم تفقد الوزير موقع المحطة متعددة الأغراض، حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن، وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في إبريل 2020 إلى 57%، حيث استعرض الوزير مع رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض كافة الإجراءات وخطط العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام القادم والمتمثلة في شراء الأوناش العملاقة للرصيف وإنشاء البنية التحتية الخاصة بالإدارة الإلكترونية ومركز البيانات، كما اطلع الوزير من استشاري المشروع على تصميمات أعمال المرافق بمساحات التداول للمحطة والشركات التي سيبدأ العمل بها.

المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري

وفي نهاية الجولة، أكد وزير النقل علي أهمية ربط الأعمال كافة بموعد التشغيل وتزامنها طبقا للتوقيتات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، كما استعرض رئيس الشركة تطور التعاون مع الشركة الفرنسية cma cgm في تطور الأعمال لتجهيز المحطة التي تعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

كما تم متابعة مشروع إنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري، ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز وكذلك تابع وزير النقل أعمال إحلال وتجديد خط السكة الحديد بالطريق الشرياني بطول 3.5 كم حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%.

بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحتها 35 ألف متر مسطح والذي يصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن / سنة، ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذها 78%.

نسبة تنفيذ مشروع الوصلة الحرة بلغت 92%

كما تفقد الوزير مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 92%، حيث وجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وفي ختام جولته، تفقد الوزير مشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية والتي تبلغ مساحتها 44 فدانا، حيث تابع مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل حيث تم تنفيذ 82% من المشروع، ويشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضري للمنطقة، وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المروري، وتنفيذ الشبكات الخدمية (مياه – صرف – حريق – ري)، وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات، وتبلغ التكلفة 305 ملايين جنيه وجاري الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات، وإنشاء أسوار جمركية وساحات، كما يجري الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات المعمارية، ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.

وعلى هامش جولته، أكد وزير النقل في تصريحات أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية، كما اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.