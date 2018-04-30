وزير النقل: الانتهاء من الطريق الدائرى الإقليمى منتصف رمضان

مدحت إسماعيلقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه سيتم الانتهاء من الطريق الدائرى الإقليمى منتصف شهر رمضان المقبل، لافتا الى أن المشروع سيساهم فى خفض معدلات الحوادث على الطرق.جاءات تصريحات الوزير خلال كلمته فى مبادرة " سلامة نومك امان لطريقك " للحد من حوادث الطرق.وأشار عرفات الى أن هناك عددا

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه سيتم الانتهاء من الطريق الدائرى الإقليمى منتصف شهر رمضان المقبل، لافتا الى أن المشروع سيساهم فى خفض معدلات الحوادث على الطرق.

جاءات تصريحات الوزير خلال كلمته فى مبادرة ” سلامة نومك امان لطريقك ” للحد من حوادث الطرق.

وأشار عرفات الى أن هناك عددا من المؤشرات التى من خلالها يتم قياس عدد الحوادث، منها مؤشر يرتبط بعدد السكان، وآخر بحجم شبكة الطرق، مضيفا انه لايمكن اطلاق نسبة مطلقة لعدد الحوادث، قائلا”: لو الامر بالنسبة المطلقة والتعميم للحوادث يبقى أمريكا اكبر دولة فى العالم فيها حوادث لكن النسبة المطلقة خطأ “على قوله.



والدائرى والإقليمى، يدخل ضمن المشروع القومى للطرق ويمتد من طريق الإسكندرية الصحراوى حتى بنها بطول 57 كم ويشمل 62 عمل صناعى ( 23 كوبرى و39 نفق).