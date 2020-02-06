وزير النقل: الانتهاء من أولى مراحل كوبري قلما على طريق القاهرة الإسكندرية خلال شهر

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من كوبري قلما على طريق إسكندرية القاهرة الزراعي، خلال شهر من الآن، وسيتم البدء مباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل في 3 قطاعات من الطرق بمصر؛ وهي: المشروع القومي للطرق، والطريق الدائري بالقاهرة، والطرق الداخلية التي تم الإعلان عن خطتها، أمس، في مجلس الوزراء.

وأكد وزير النقل أنه تفقّد الطريق الدائري بالقاهرة لمتابعة أعمال تطويره الجارية حاليًّا، مشيرًا إلى أنه جارٍ تجهيزه على أعلى مستوى لرفع كفاءته بالكامل، وتنفيذ وعدنا الذي قطعناه أمام الرئيس بتسليم الطريق الدائري بمواصفات عالمية.

وأشار وزير النقل، في تصريحات صحفية، إلى أنه جارٍ العمل على تطوير الطرق الداخلية بـ12 محافظة، وفقًا للاتفاقية التي أعلن عنها، أمس، في مجلس الوزراء، ورصد ميزانية 2 مليار جنيه لتنفيذ هذه الخطة.

وتفقّد الوزير أعمال تنفيذ كوبري قلما العلوي، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي؛ للوقوف على آخِر تطورات المشروع، البالغ تكلفته 185 مليون جنيه.

واستمع وزير النقل إلى شرح تفصيلي عن المشروع وآخِر التطورات التي تحققت فيه على أرض الواقع.

وأوضح وزير النقل أن كوبري قلما العلوي يأتي ضمن خطة الدولة لإنشاء عدد من الكباري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والذي سيسهم في تحقيق سيولة مرورية بالطريق وتقليل عدد الحوادث.

وزير النقل قام بجولة تفقدية، صباح اليوم؛ لمتابعة أعمال تنفيذ تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وإنشاء عدد من الكباري بالطريق، وكذلك تفقّد بداية العمل بمشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات باستخدمات الماكينات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف.