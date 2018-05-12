وزير النقل: الاشتراكات المخفضة على تذاكر المترو هي الأكبر في العالم

أحمد صبرىقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الاشتراكات المخفضة التى تقرها الوزارة على تذاكر مترو الأنفاق هي الأكبر تخفيضا فى العالم، مؤكدا أن الدولة لا تضع بند العائد على الاستثمار على سعر التذكرة خلافا لبقية الدول.وكانت وزارة النقل، مساء الخميس، قد قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3

أحمد صبرى

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الاشتراكات المخفضة التى تقرها الوزارة على تذاكر مترو الأنفاق هي الأكبر تخفيضا فى العالم، مؤكدا أن الدولة لا تضع بند العائد على الاستثمار على سعر التذكرة خلافا لبقية الدول.

وكانت وزارة النقل، مساء الخميس، قد قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3 جنيهات لأقل من 9 محطات، و5 جنيهات لأقل من 16 محطة، و7جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وأضاف عرفات فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن تكلفة عمل نظام إشارات المترو يبلغ 730 مليون يورو، وتحتاج لتمويل كبير، إضافة إلى الصيانة والتشغيل والخطوط الجديدة، مؤكدا أن تحديث الخط الأول يحتاج إلى 16 مليار جنيه.