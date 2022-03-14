وزير النقل الأردني: قناة السويس تمنح تخفيضات تجدد سنويا للسفن المتجهة لميناء «العقبة»

كشف المهندس وجيه عزايزة، وزير النقل الأردني ، عن منح هيئة قناة السويس تخفيضات لسفن البضائع المتجهة إلى ميناء العقبة الأردني ، في اتفاقية يتم تجديدها سنويا ، في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والأردن.

وعلمت “المال” أن تلك الاتفاقية يتم تجديدها سنويا في شهر أغسطس ، لسفن البضائع العامة والصب الجاف والحاويات المتجهة إلى الأردن.

وأكد “عزايزة” أن موانئ أبو ظبي حاليا تقوم بأعمال تطوير مساحة 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد بالعقبة، البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع، والتي تشمل محطة للسفن السياحية وتحديث وتطوير ميناء متعدد الأغراض.

وقال علي هامش مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات، إنه جار تطوير الشحن السككي لنقل البضائع بين عمان وميناء العقبة، في إطار تسهيل حركة النقل بين شرق آسيا وأوروبا.

وعن شركة الجسر العربي قال الوزير الأردني، إن هناك اتفاقا بين الدول العربية الثلاث مصر والأردن والعقبة في قيام “الجسر العربي” بنقل العمالة والمعدات لإعادة إعمار العراق، مطالبا بضرورة فتح أسواق جديدة وشراء مراكب سياحية.