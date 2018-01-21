وزير النقل: افتتحنا مشروعات بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه خلال 4 سنوات

المال -خاص:افتتح اليوم عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددا من المشروعات التي نفذتها وزارة النقل (٣ مشروعات) بتكلفة استثمارية مقدارها 1.2 مليار جنيه وهي طرق الفرافرة/عين دلة، وازدواج طريق "سوهاج/ قنا" الصحراوي الغربى, وصلة المنيا الى طريق الشيخ فضل – رأس غارب.صرح الدكتور هشام عرفات، وزي

المال -خاص:

افتتح اليوم عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددا من المشروعات التي نفذتها وزارة النقل (٣ مشروعات) بتكلفة استثمارية مقدارها 1.2 مليار جنيه وهي طرق الفرافرة/عين دلة، وازدواج طريق “سوهاج/ قنا” الصحراوي الغربى, وصلة المنيا الى طريق الشيخ فضل – رأس غارب.

صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن حجم استثمارات مشروعات النقل التى تم إنجازها في صعيد مصر خلال الفترة من 2014 – 2017 بلغت 8.2 مليار جنيه وأن اجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالصعيد تبلغ 26 مليار جنيه، لافتا إلى أن طريق الفرافرة – عين دلة الذي افتتحه فخامة الرئيس اليوم يبلغ طوله 87 كم وتكلفته الاجمالية تبلغ 412 مليون جنيه واشتمل على انشاء طريق مفرد جديد 2 حارة، وذلك ضمن خطة تدعيم الطرق التى تخدم المناطق الزراعية والتنموية الجديدة وربطها بوادى النيل ( محافظات الصعيد)، مشيرا إلى أن الطريق يهدف للتكامل مع طريق الواحات البحرية / الفرافرة القائم وكذلك طريقى اسيوط / الفرافرة وطريق عين دالة / سيوة بشكل يختصر المسافات بالنسبة لسكان واحات الصحراء الغربية ويكون بديلا عن الطرق غير الممهدة التى يستخدمها السكان حاليا ويجذب حركة السياحة الى واحات الصحراء الغربية.

كما تم افتتاح مشروع ازدواج طريق “سوهاج/ قنا” الصحراوي الغربى الذي يبلغ طوله 140 كم وتبلغ تكلفته الإجمالية 350 مليون جنيه ، واوضح الدكتور هشام عرفات ان المشروع اشتمل على انشاء 2 حارة جديدة للطريق الحالي ليصبح الطريق 4 حارات (2 حارة بكل اتجاه) مضيفا أن المشروع راعى الطبيعة الجغرافية للمنطقة بإنشاء أعمال صناعية لمخرات السيول (برابخ ومواسير) وأعمال الحمايات وتم تنفيذ أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق من التخطيط الأرضي بالبويات العاكسة وتركيب العلامات الإرشلادية والتحذيريةلافتا الى أن ازدواج الطريق يهدف إلى إستيعاب الكثافة المرورية الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي والحد من الحوادث والربط بين الدلتا ومحافظات صعيد مصر.

وفيما يتعلق بمشروع وصلة المنيا الى طريق الشيخ فضل – رأس غارب الذي تم افتتاحه أيضا اليوم أشار الوزير الى ان طول الطريق يبلغ 55 كم بتكلفة 423 مليون جنيه واشتمل على انشاء طريق جديد مزدوج 3 حارات بكل اتجاه، لافتا أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في استكمال ربط مدن الصعيد بموانئ البحر الأحمر وخلق محور لتسهيل حركة انتقال العمالة والحركة بين السياحية بين محافظات المنيا ومدن البحر الأحمر، وتعزيز الاستفادة من مناطق الثروة المعدنية شمال الصحراء الشرقية بين محافظتى المنيا والبحر الاحمر وكذلك المساهمة فى تنمية الصادرات المعدنية الناتجة من محاجر شمال الصحراء الشرقية والمصدرة عبر ميناء السخنة.