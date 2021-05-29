وزير النقل : افتتاح مشروع القطار الكهربائي أكتوبر المقبل

تفقّد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، حيث بدأت الجولة بتفقُّد وزير النقل محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث والتى تم افتتاحها وتشغيلها، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة/ السويس»، ومحطة للسوبرجيت.

بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور/ السلام)، ووجّه الوزير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور؛ لضمان سيولة الحركة المرورية في جميع الشوارع المحيطة بالمحطة.

ثم تفقّد الوزير باقي الأعمال الإنشائية بالمشروع من محطات وأنفاق وكباري، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية 84%، وكذلك تابع الوزير أعمال تركيبات السكة (البازلت- الفلنكات- القضبان) بنسبة تنفيذ 35%.

وكذلك كباري المشروع حيث يشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها؛ وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق، كما يشتمل على عدد 7 كباري للمسار بلغت نسبة تنفيذها 97.5%.

حيث تم نهو تنفيذ 5 كباري (الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي 1 و2)، وجارٍ نهو تنفيذ كباري العاصمة 1 والعاصمة 2، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأنفاق بالمشروع؛ وعددها 3 أنفاق بنسبة 100% وهي (نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقان LRT هما نيو هليوبوليس- بدر).

ويجري حاليًّا تصنيع القطارات بنسبة إنجاز 43%، حيث تم الإنتهاء من تصنيع عدد 5 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين، حيث إنه من المخطط توريد أول قطارين وبدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 وتوريد 5 قطارات في سبتمبر 2021، و5 قطارات في أكتوبر 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021.

كما تابع الوزير تنفيذ الأعمال التمهيدية للمرحلة الثالثة من المشروع، كما التقى المهندسين والعمال والفنيين، ووجّه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع.

وأن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالمية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- الروبيكي- المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة)،

حيث سيحقق المشروع ربط هذه المجتمعات بإقليم القاهرة الكبرى من خلال تبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية أيضًا.

كما يربط المشروع القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مع (العين السخنة- مطروح- السادس من أكتوبر- برج العرب- العلمين الجديدة) من خلال تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية.

هذا ويجرى حاليًّا التنسيق بين الهيئة القومية للأنفاق و شركة RATP DEV التى تم التعاقد معها لتشغيل وصيانة المشروع لموافاتهم بالمستندات الفنية اللازمة لإعداد خطة التشغيل والصيانة.

حيث كان من الضروري تفعيل هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ والتشطيب للمحطات لتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ لتكون جاهزة للتشغيل فور الإنتهاء من أعمال التنفيذ.

وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسة يتم حاليًّا اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المرحلة الرابعة بطول 16 كم وعدد 3 محطات (العاشرمن رمضان 2- العاشرمن رمضان 3- العاشرمن رمضان 4) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة.

حيث سيتم مدّ المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوبًا إلى العاصمة الإدارية، وغربًا إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار.

بعدها توجّه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة، وحيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 21.2%، وبلغت نسبة الأعمال المدنية 25%(تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم)،

كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 17.7%، وقد تم تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل، وجارٍ تصنيع القطار الثانى والثالث والرابع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 25%.

وتابع الوزير، خلال جولته بالمسار، أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات، وتفقّد كل قطاعات ومحطات المشروع، وأكد أن أى منطقة يتم نهو الأعمال بها ليتم إعادتها كما كانت وأفضل.

كما وجه بضرورة تكثيف الأعمال لنهو المشروع في الموعد المحدد، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية وسيسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لافتًا إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أنه من المخطط افتتاح قطاع مونوريل العاصمة الادارية من العاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم فى نهاية مايو 2022، ثم افتتاح القطاع من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم فى فبراير 2023.

كما أن مشروعى المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (ألستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب)، ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيسهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظرًا للأهمية البالغة لمنظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.