وزير النقل: افتتاح طريق شبرا – بنها فى أكتوبر

محمود محسنتفقد اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل اللمسات النهائية لطريق شبرا بنها الحر تمهيدا لافتتاحه خلال احتفالات ذكرى نصر حرب أكتوبر المقبلة، حيث اطمأن على تركيب العلامات المرورية والإرشادية وتركيب النيوجرسى واستكمال أعمال التخطيط.وصرح عرفات بأن هذا الطريق يبلغ طوله 40 كم وهو حر بدون تقاطع

محمود محسن

تفقد اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل اللمسات النهائية لطريق شبرا بنها الحر تمهيدا لافتتاحه خلال احتفالات ذكرى نصر حرب أكتوبر المقبلة، حيث اطمأن على تركيب العلامات المرورية والإرشادية وتركيب النيوجرسى واستكمال أعمال التخطيط.

وصرح عرفات بأن هذا الطريق يبلغ طوله 40 كم وهو حر بدون تقاطعات مرورية، يقطعه المسافر فى 20 دقيقة، وسيكون به محطات للخدمة على جانبيه من محطات تموين وقود لخدمة المسافرين ونقاط إسعاف، لافتا إلى أن هذا الطريق سيكون أول طريق زراعى حر فى مصر، وسيمثل أهمية خاصة لأهالى محافظات الدقهلية والشرقية والقليوبية، وسيخفف الضغط المرورى على طريق شبرا – بنها القديم الذى يمر عليه يوميا ما يقرب من 140 ألف سيارة.

ثم توجه الى محطة بنها للسكك الحديدية حيث اطمأن على انتظام مسير حركة القطارات وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر، والتقى عددا من الركاب.

وأوضح أن هناك خطة شاملة لتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية من نظم اشارات ومزلقانات ومحطات وبنية أساسية، مشيرا الى أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على تعديل القانون152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأن التعديل الجديد يعطى الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية من أجل تحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وأضاف عرفات أن السكك الحديدية نقلت 3.5 مليون راكب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2017 مقارنة بـ2.9 مليون راكب فى إجازة عيد الأضحى 2016، موضحا أن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ350 مليون راكب على مدار العام لاسيما بسبب عدم التطوير منذ عام 1956.

ثم استقل عرفات بعد ذلك القطار رقم 900 المتجه من بنها الى القاهرة، حيث اطمأن على نظافة القطار وعلى الخدمة المقدمة للركاب، ثم أجرى عرفات جولة تفقدية داخل ورش أبوغاطس للتشغيل والتجهيز اليومي للقطارات، حيث تابع انتظام العمل في أقسام الورشة المختلفة، وأكد ضرورة الالتزام التام بعدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من سلامة حالتها الفنية.

والتقى عدداً من العاملين بالورشة وطلب منهم بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب، مضيفا أن سيتم تطوير كل ورش الهيئة بشكل شامل وفق جدول زمنى محدد لزيادة إنتاجيتها، ولكى تساهم فى تطوير وتحسين أسطول السكك الحديدية.