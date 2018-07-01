وزير النقل: افتتاح القوس الشمالى الغربى للدائرى الإقليمى الشهر الحالى

المال -خاص تكثف وزارة النقل مجهوداتها للانتهاء من اللمسات النهائية للقوس الشمالى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى الذى يمتد من طريق الإسكندرية الصحراوى حتى بنها بطول 57 كم ويشمل 62 عملا صناعيا ( 23 كوبرى و39 نفقا) وتبلغ تكلفته الإجمالية ٤…

المال -خاص

تكثف وزارة النقل مجهوداتها للانتهاء من اللمسات النهائية للقوس الشمالى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى الذى يمتد من طريق الإسكندرية الصحراوى حتى بنها بطول 57 كم ويشمل 62 عملا صناعيا ( 23 كوبرى و39 نفقا) وتبلغ تكلفته الإجمالية ٤ مليارات جنيه.

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية لهذا المشروع المهم وذلك للمرة الثالثة خلال 10 أيام لمتابعة معدلات تنفيذ وفقا لسياسات الجودة العالية.

وعقب تفقده قطاعات المشروع المختلفة صرح الوزير بأن معدلات التنفيذ النهائية فى الطريق فى تقدم نتيحة تكثيف الأعمال وأن هناك متابعة يومية لمعدلات التنفيذ وأن الطريق سيكون جاهزا للافتتاح خلال هذا الشهر، موضحا أنه سيساهم بشكل كبير فى تخفيف حركة المرور بالقاهرة الكبرى وعلى دائرى القاهرة.

وعن أهم مشروعات الطرق والكبارى خلال الـ 4 سنوات المقبلة 2018/2022 قال وزير النقل

هناك المشـــروع القومــــى للطـــرق المرحلة الثالثة من المشـــروع القومــــى للطـــرق بإجمالى أطوال 1000 كم وتكلفة 17 مليار جنيه، بالاضافة الى تطوير شبكة الطرق القائمة حيث يتم استكمال مشروعات انشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالى أطوال 1500 كم وتكلفة 15 مليار جنيه، واستكمال انشاء عدد المحاور على النيل بإجمالى تكلفة 8 مليارات وإنشاء وتطوير عدد 15 كوبرى علوى بإجمالى تكلفة 2 مليار جنيه.