وزير النقل: افتتاح أول جزء من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو ديسمبر المقبل

محمود محسنأجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة مساء أمس لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4B) حيث تفقد الوزير عددا من محطات المرحلة ( هشام بركات-- قباء - عمر بن الخطاب - عدلي منصور ).وأكد الوزير فى لقائه

محمود محسن

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة مساء أمس لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4B) حيث تفقد الوزير عددا من محطات المرحلة ( هشام بركات– قباء – عمر بن الخطاب – عدلي منصور ).

وأكد الوزير فى لقائه مع العاملين بالمشروع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظراً للدور المهم لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، حيث إن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يومياً.

كما أشار عرفات الى أنه يجرى تنفيذ هذا الجزء بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية (المقاولون العرب، وأوراسكوم) ، للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية لافتا الى ان أن هذا الجزء يمتد بطول 6.35 كم من محطة هشام بركات حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلي منصور (موقف العاشر)، ويشمل 5 محطات علوية هي «هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، عدلي منصور »، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في أفريقيا.

واضاف عرفات انه يجري حاليا العمل في ثلاثة مشروعات بالخط الثالث وهي الجزءين الاول والثاني من المرحلة الرابعة بالإضافه إلي المرحلة الثالثة لافتا الى ان الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهى (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس) ومحطة علوية هى محطة النزهة.

واوضح أن هناك تقدما كبيرا فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 85٪ وأعمال التشطيبات بنسبة 72٪ وأعمال السكة بنسبة 55% منوها إلي أنه من المقرر افتتاح هذا الجزء في ديسمبر 2018 ،كما اشار الى أن العمل بالمرحلة الثالثة يسير وفقا للجدول الزمنى المحدد.