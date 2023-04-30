وزير النقل: استمرار تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب العائدين من السودان

وجه وزير النقل الفريق مهندس

الوزير، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية (3 قطارات)، نظرا لوجود كثافة ركاب يوميا بمحطة أسوان.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان، حيث يتابع الفريق مهندس كامل الوزير كافة هذه الإجراءات.

وأوضح وزير النقل أن سيتم تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباحا.

كما سيتم تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان/ القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحا.

وسيتم أيضا تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان/ القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 07:25 مساءا ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا.

ويضاف إلى ما سبق تشغيل قطار 1940 مخصوص أسباني القاهرة/ أسوان، حيث يقوم من القاهرة الساعة 09:50 مساءاً ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً.

كما سيتم تشغيل قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة/ أسوان، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءا ويصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا.

وأضاف وزير النفل أن هذه القطارات الإضافية ستعمل على استيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك.