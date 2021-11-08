نقل وملاحة

وزير النقل: استكمال دراسات الكارت الذكي الموحد

قال الفريق كامل الوزير إنه يتم العمل حاليا على استكمال دراسات وتجارب إصدار منظومة التذكرة الموحدة، وهي خدمة متطورة هدفها تقديم خدمة افضل للركاب. وأضاف وزير النقل خلال كلمته في مؤتمر النقل الذكي، أن التذكرة الموحدة تمكن الراكب من دفع…

مدحت إسماعيل 12:35 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 12:35 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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قال الفريق كامل الوزير إنه يتم العمل حاليا على استكمال دراسات وتجارب إصدار منظومة التذكرة الموحدة، وهي خدمة متطورة هدفها تقديم خدمة افضل للركاب.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته في مؤتمر النقل الذكي، أن التذكرة الموحدة تمكن الراكب من دفع تعريفة جميع وسائل النقل التابعة للوزارة وهى المترو، وقطارات السكة الحدي، المونوريل، والقطار الكهربائى.

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وأوضح أن المنظومة الجديدة هى بمثابة «كارت ذكى» تستهدف تحصيل إيرادات وسائل النقل فى وعاء مالى واحد، إضافة إلى تعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمته فى الناتج القومى الإجمالي.

وتستهدف المنظومة الجديدة التسهيل على المواطنين وعدم الوقوف فى طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية أو شحن أكثر من كارت ذكى، وكذلك تحسين مستوى الخدمة المقدمة فى وسائل المواصلات المختلفة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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