وزير النقل: إيرادات «سوبر جيت» ارتفعت إلى 367 مليون جنيه و7% نموا في عدد الركاب

ترأس وزير النقل الفريق مهندس الوزير أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وأوضح وزير النقل أن إيرادات النشاط في عام بلغت 2022 مبلغ 367 مليون جنيه مقابل 289 مليون جنيه في 2021 بزياده قدرها 78 مليون جنيه وبنسبه تطور 27%، لافتا إلى أن عدد الرحلات المنفذة خلال عام 2022 بلغ 42000 رحله مقابل 40000 رحله في عام 2021 بزياده 2000 رحله بنسبه تطور 5%، مضيفا أن عدد الركاب في 2022 سجل 2.8 مليون راكب مقابل 2.4 مليون راكب في 2021 بزياده قدرها 400 الف راكب بنسبة نمو 7%.

وتم استعرض خلال اجتماع الجمعية العامة ما تم تنفيذه خلال الفترة المشار اليها، حيث تم التشغيل الفعلى لمحطه عدلي منصور والاعتماد عليها كمحطة رئيسيه في اعمال الحجز وتكثيف التشغيل بها فى عام 2022 خاصة وان محطة عدلي منصور محطة تبادلية مركزية عملاقة يتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل (خط عدلي منصور/ السويس – القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث للمترو – اتوبيسات السوبرجيت – الاتوبيس الترددي).

كما تم استعراض ما تم من التشغيل الفعلي للمحطات الجديدة (المحطة النموذجية بنادي السكة الحديد – المحطة المركزية الجديدة في مجمع المواقف بمحافظة بورسعيد – محطة سوهاج الجديده) وتجديد مكاتب الحجز في محطات (الترجمان – نادي السكة – محطة محرم بك ” داخلي / دولي“ – قنا – اسيوط – ميامي)، وكذلك المشاركة في الأعداد والتجهيز والتنفيذ لنقل الوفود بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

تدعيم اسطول سوبر جيت بـ20 حافلة 49 راكب خلال العام الماضي

ويضاف إلى ما سبق تدعيم اسطول الشركة بـ20 حافله 49 راكب فى 2022، وكذا زياده أصول الشركة (شراء / حق الانتفاع) من الاراضى لانشاء (محطات / جراجات خاصة) بالشركة في محافظات مختلفة.

وأشار وزير النقل إلى تحديث منظومة الإطفاء والكاميرات بالجراجات والمحطات ورفع الكفاءة الفنية لعدد 18 حافلة واجراء الصيانة الوقائيه لجميع الحافلات واستخدام الوسائل الحديثة للحد من الأعطال وتشغيل اول محطة شحن اتوبيسات كهربائية في مصر.

وتم استعراض التطور فى نشاط الشركة خلال 2023، حيث تم وضع خطه لزيادة اسطول الشركة ليصبح 350 حافلة بدلا من 200 حافلة خلال 5 سنوات بزيادة 150 حافلة بالتوازي مع رفع الكفاءة الفنية للحافلات الحالية.

وتم البدء باستلام 10 حافلات MCV500، وإنشاء مناطق مركزية جديدة (جراجات) وذلك لاستيعاب التطور في اسطول الشركة بمناطق (أسيوط – الغردقه – بدر – طريق بلبيس)، وكذلك فتح خطوط جديدة (المنصورة – السويس – الاسماعيلية)، بالاضافة الي التوسع فى الخطوط القائمة بالتوازى مع خطة تطوير الاسطول، وكذا تفعيل الجانب السياحى من خلال السياحة الداخلية والسياحة الدينية (حج، وعمرة)، والتطوير والتوسع في النقل الذكى الأخضر المستدام من خلال (منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل منظومة الاتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري فور الانتهاء من المنظومة.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء، مشيرا الى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب.

لا استيراد من الخارج

وأضاف ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات.

وذكر وزير النقل ان تحديث الاسطول يجب أن يكون بالتوازي مع استمرا تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية، وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، وكذا رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.