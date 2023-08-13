وزير النقل : إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة السكك الحديدية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، زيارة تفقدية لمصنع مهمات السكك الحديدية “سيماف” التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث كان في استقباله اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو، حيث تفقد الوزير أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي تم الانتهاء من تجميعه في مصنع سيماف تمهيدا لتسليمه للهيئة القومية للانفاق ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للانفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطار مترو مكيف جديد للخط الثالث ( تم تصنيع 22 قطارا منها في مصانع هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية وتوريدهم للهيئة القومية للأنفاق وتم دخولها الخدمة.

وكان قد تم الاتفاق مع الشركة على أن يتم توريد مهمات واجزاء ومكونات الـ 10 قطارات الأخرى إلى مصر لتجميعها في الهيئة العربية للتصنيع وقد تم الانتهاء من تجميع 6 قطارات تشمل القطار الذي تم تفقده اليوم) حيث تتميز هذه النوعية من قطارات المترو بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

ثم توجه الوزير لتفقد خطوط الانتاج والورش المختلفة بالمصنع ومنها الورش الخاصة بمترو الأنفاق ,وتجميع الضفائر الكهربائية والتشطيب للمترو, وتجهيز الدهان وقطارات السكك الحديدية والغلال , وقطارات السطح لنقل البضائع , والقلاب , وبواجي القطارات وماكينات التقطيع بالبلازم.

بالإضافة إلى هنجر ماكينة التصنيع العملاقة (CNC) بالتعاون مع شركة ( DMG MORE )الألمانية العالمية وتم خلال الزيارة المرور على نماذج من عربات البضائع والغلال وعربات القوى الجارى إنتاجها في المصنع لصالح هيئة السكك الحديدية في اطار متابعة العقود المبرمة بين الجانبين مثل عقد تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع مختلفة الطرازات ( 375 عربة سطح- 300 عربة قلاب- 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق – 50 عربة سبنسة ) حيث تسلمت هيئة السكك الحديدية 25 عربة من هذا التعاقد وكذلك متابعة عقد تصنيع وتوريد عدد 75 عربة غلال حيث تم تسليم 25 عربة وجار تجربة الـ 25 عربة أخرى لتسليمها ليعقبها تسليم 25 عربة الأخيرة في هذا التعاقد بعد إجراء تجارب التشغيل الخاص بها وكذلك متابعة عقد تصنيع وتوريد عدد 73 عربة قوى لتشغيل العربات المكيفة الواردة من المجر.

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش جولته، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي – بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بهدف سد الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للأنفاق ) من الوحدات المتحركة وكل مكملات هذه الصناعة سواء ( شراء جديد / إصلاح / رفع كفاءة / صيانة ) ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) ضمن خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الاقتصادى الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة / قطع الغيار والاعتماد على الصناعة المصرية مما يوفر النقد الاجنبي.

بالإضافة الى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية ( مهندسين / فنيين ) والإستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالميةً المصنعة وتحقيق الإكتفاء الذاتى من احتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابى على الأمن القومي المصرى مع إمكانية التوسع فى الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الاقتصاد المصرى.

وأشار الفريق مهندس/ وزير النقل إلى أنه جار إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعى والذى يضم مصنعين الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثانى : لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ ).

والتعاون مع شركة تالجو الاسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضى لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية ، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر.

والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد ، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك ، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بانشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم، بالإضافة للتعاون القائم مع سيماف.