قال وزير النقل ، الفريق مهندس كامل الوزير إن جار تنفيذ وإنشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي بتكلفة 2 مليار جنيه تقريبا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير النقل لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق، حيث تفقد عدد 2 كوبرى علوى عند عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بطول 1500 متر فى الاتجاهين، ويتكون كل اتجاه من 3 حارات مروريه بعرض 12 متر، بالإضافة إلى طريق سطحي يمين ويسار بعرض 3 حارات مرورية.

ورافق الفريق مهندس كامل الوزير، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وقيادات الهيئة، والمهندس علي عياد رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري،

وأوضح وزير النقل أن هناك خطة شاملة لتطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى ليصبح أربع حارات بكل اتجاه، ما عدا مداخل المدن والقرى ستكون 6 حارة لكل إتجاه، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

كامل الوزير: تم إنهاء اتجاه القاهرة الى الإسكندرية بالكامل

وأضاف: تم إنهاء اتجاه القاهرة الى الإسكندرية بالكامل، وتحويل المرور عليه، كما تم الانتهاء من أعمال التوسعة السطحية في اتجاه الإسكندريه، وتم البدء في اتجاه الإسكندرية الى القاهرة، حيث سيساهم المشروع في تخفيف الزحام عند منطقة عرب الرمل ومنطقة أجهور الرمل ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي، وخاصة مع وجود مزلقانات عند مداخل هذه المناطق على خط القاهرة الإسكندرية للسكة الحديد.

وتفقد الوزير عددا من قطاعات الطرق بالطريق، مثل تطوير المسافة من الطريق الدائري حتى طوخ بطول 22 كم، ورفع كفاءة الطريق، كما اطلع على معدلات تنفيذ عدد من القطاعات الأخرى، مثل رفع كفاءة الطريق وتوسعته فى المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم، وكذلك رصف ورفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات.

واستعرض وزير معدلات تنفيذ وإنشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بتكلفة اجماليه 2 مليار جنيه تقريبا، وتم الانتهاء من تنفيذ كباري الشرقاوية وقلما والشموت وطوخ طنبشا، وتم نهر إتجاه الأسكندرية بالكامل لكوبري عرب الرمل أجهور، ويجري العمل بكباري جنبواي (صفط الحرية)، ودسونس/ أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، كما تم الانتهاء من كوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة، وستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأكد وزير النقل على ضرورة تنفيذ هذه الكباري وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.