وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض في سفاجا بتكلفة 500 مليون دولار

الميناء به عدد كبير من الأرصفة، ومخطط تنفيذ محطة متعددة الأغراض

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أن التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، مميزة، وتحققت في ظل إرادة سياسية هادفة للتطور، وداعمة لكافة المشروعات التي تخدم الشعب المصري.

ولفت وزير النقل ، إلى أن ميناء سفاجا البحري، يعتبر محطة رئيسية على خط الملاحة الدولي، الرابط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، مرورًا بالبحر الأحمر، وتم ربطه بشبكة الطرق الرئيسية بين مدينة سفاجا ومدن صعيد مصر (محور الصعيد البحر الأحمر).

وأوضح أن الميناء به عدد كبير من الأرصفة، ومخطط تنفيذ محطة متعددة الأغراض (حاويات – بضائع عامة) بتكلفة تقديرية 500 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل، في منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية الأفريقية، والذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن، ويعتبر أحد فاعليات قمة «أفريقيا ـ بريطانيا للاستثمار»، والذي شارك فيه كبار مسئولي المملكة المتحدة، ووزراء عدد كبير من الدول الأفريقية، والشركات البريطانية المتخصصة في مجال البنية التحتية.

وأوضح وزير النقل ، أن المحطة تبعد عن ميناء سفاجا الحالي 6 كيلو مترات جنوبًا، بمساحة 750 ألف م 2 وإنشاء رصيف بطول 1000م، لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات.

وقال الوزير، إن أهمية المحطة، تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى اتصاله بشبكة طرق محلية، تصل إلى جمهورية السودان، من خلال منفذ حدربة البري، يجعل لهذه المحطة حال تنفيذها أهمية اقتصادية كبيرة للمنطقة.

بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزام والطريق، التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.

وبيّن الوزير، أن إنشاء هذه المحطة، سيساهم في خدمة عمال التصدير والاستيراد للخامات والمواد المصنعة بالمنطقة، واستيراد الأجهزة والمعدات ومكونات المصانع لاستكمال محور التنمية العملاق (المثلث الذهبي) بالصعيد، والاستفادة من مشروعات التنمية، بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد، وربطه بالميناء.

وأشار إلى أنه سيساهم في جذب استثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية، وزيادة معدل تداول البضائع، والمساهمة في خلق مجتمعات جديدة، وتوفير فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة بمنطقة الصعيد.

وأشار الوزير، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية، للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال النقل.

وأضاف أن هناك خطط للربط البري مع الدول الأفريقية تتمثل في محور القاهرة – كيب تاون، وخطط للربط السككي عن طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان، ودراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.