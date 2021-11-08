وزير النقل : إنشاء مترو جديد موازي للخط الأول وإنهاء الدراسات خلال 4 شهور

مشيرا إلى أن وزارة النقل وضعت خطة لبدء إعداد دراسات الخط السادس تمهيدا لتنفيذه في مسار موازٍ للخط الأول "العمود الفقري" للشبكة لتخفيف الضغط عنه

قال وزير النقل الفريق وزير النقل، إنه توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية ‏‏”شركة ايجيس ريل – شركة سيتك”.

وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية لمؤتمر النقل الذكي المعقود حاليا، أن وزارة النقل وضعت خطة لبدء إعداد دراسات الخط السادس تمهيدا لتنفيذه في مسار موازٍ للخط الأول “العمود الفقري” للشبكة لتخفيف الضغط عنه.

وتابع: تم في يونيو الماضي توقيع خارطة طريق مشتركة لتنفيذ مشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى بين وزارة النقل ووزارة الاقتصاد ‏والمالية الفرنسية لدعم استكمال الشبكة، والتى سيتم من خلالها التوصل الى اتفاق متبادل لتوفير المشاركة فى تمويل تنفيذ الخط.

كما اشتملت الخارطة على أن يقوم الجانب الفرنسى بتوقيع اتفاقية مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية Egisrail / Setec لإعداد المرحلة الأولى من الدراسات اللازمة للخط “دراسات الجدوى الأولية” لمدة 4 أشهر.

ذكر أن الاستشاري سيقوم بالتزامن مع أعمال المرحلة الأولي لهذه الدراسات بتحديد نطاق أعمال المرحلة الثانية لدراسات المشروع “إعداد الدراسات التفصيلية والتصميم المبدئي” ليتم البدء فيها مباشرة بعد إتمام المرحلة الأولى وبمجرد الوصول إلى اتفاق متبادل بين الطرفين.