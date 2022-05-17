وزير النقل : إنشاء الشركة القابضة لسكك حديد مصر وطرحها في البورصة المصرية

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه سيتم إنشاء الشركة القابضة لسكك حديد مصر، وطرحها في البورصة المصرية، وستضم عددًا من الشركات؛ منها شركة إدارة عربات النوم، وشركة للأمن والنظافة، وشركة للصيانة.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، إن الدولة تقدم 5.5 مليار جنيه دعمًا من وزارة المالية لطرح سعر تذكرة الخطوط غير الاقتصادية بسعر مناسب للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الدولة تدعم كل قطاعات النقل بما يعود على المواطن بالنفع، مشيرًا إلى أنه ستتم زيادة الدعم في الخطوط غير الاقتصادية إلى 6 مليارات جنيه في العام المقبل.

وتابع الوزير أنه تم التشغيل التجريبي للخط الثالث من مترو الأنفاق.