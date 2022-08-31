وزير النقل: إنتاج «القابضة للطرق» يتجاوز 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس الإدارة والمهندس على عياد العضو المنتدب التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتم مناقشة نتائج اعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2021 من خلال القوائم المالية عن العام المالي 2020/ 2021.

وكذلك استعراض نشاط الشركة إذ تجاوز الإنتاج خلال العام المالي 2021/ 2022 عشرة مليارات جنيه مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2020/ 2021 كما قامت الشركة القابضة بشراء معدات جديدة بالشركات التابعة لها بقيمة 720 مليون جنيه وكذلك شراء مصنع جديد لفلنكات القطار السريع بقيمة 120 مليون جنيه بمعدل إنتاج يصل إلى 420 ألف فلنكة سنوياً.

ويضاف إلى ما سبق تدعيم انتاج الفلنكات العادية ليصل إلى نحو 335 الف فلنكة سنوياً، بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات الهامة في مجال الطرق والكباري ومحاور النيل وتطوير السكك الحديدية والأعمال المدنية للقطار الكهربائي الخفيف LRT وأعمال الموانئ.

وأشاد وزير النقل بالتقدم الذي تشهده الشركة القابضة في حجم الأعمال المنفذة والإيرادات المحققة مطالباً قيادات الشركة باستمرار هذا التقدم خاصة مع حجم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في مجال الطرق والكباري ومحاور النيل والبنيه التحتية في شتى القطاعات، مؤكداً الدعم الكامل من وزارة النقل للشركة القابضة وشركاتها التابعة وكافة العاملين بها.

كما أكد الوزير أن السوق المصرية في هذا المجال سوق واعدة وأن التنافسية بين الشركات لها مردود إيجابي في تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن هذه التنافسيه تعتمد على مدى الكفاءه الفنية للمهندسين والعمال والفنيين وجودة المشروعات ومدى الالتزام بنهو المشروعات وفقاً للمواعيد المخططة.

كامل الوزير: الحافز لمن يستحق وضرورة اثابة العاملين المجتهدين

وأشار وزير النقل إلى أن الحافز لمن يستحق وضرورة اثابة العاملين المجتهدين وان الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب فقط، وان هناك اهتمام كبير من قبل وزارة النقل بالعنصر البشري وإعادة تأهيله وتدريبه.

وذكر أنه سيتم ادخال برامج خاصة بالطرق والكباري والنقل البحري وغيرها من مجالات النقل وعدم الاكتفاء بمجال السكة الحديد في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان.

وفيما يتعلق بالمعدات، أكد وزير النقل على ضرورة استمرار تدعيم الشركة القابضة وكافة الشركات التابعة لها بأحدث المعدات التي تساهم في تنفيذ كافة المشروعات بأحدث الأساليب العلمية وبمواصفات الجودة العالية مع ضرورة رفع كفاءة المعدات الحالية واجراء عمليات الصيانة الدورية لها، واستخدام قطع الغيار الأصلية والتوسع في انشاء مصانع الفلنكات والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي والأصول للشركة القابضة وشركاتها التابعة لزيادة مواردها المالية.

كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية إضافة نشاط الاستثمار والتطوير العقاري والصناعي لنشاط الشركة.