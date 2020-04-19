وزير النقل: إقامة محلات تجارية بنادي السكة الحديد الرياضي قريبًا

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مساء اليوم بجولة تفقدية في نادي السكة الحديد الرياضي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير النادي. تفقد وزير النقل الأعمال الإنشائية بالمبنى الاجتماعي، وكذلك أعمال تطوير سور النادي والذي يدخل ضمن المخطط الاستثماري الخاص…

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مساء اليوم بجولة تفقدية في نادي السكة الحديد الرياضي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير النادي.

تفقد وزير النقل الأعمال الإنشائية بالمبنى الاجتماعي، وكذلك أعمال تطوير سور النادي والذي يدخل ضمن المخطط الاستثماري الخاص بتطوير النادي

بهدف زيادة العوائد

وقال أنه سيتم إقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

كما اطلع وزير النقل على الخطة الشاملة للتطوير والتي تشمل تطوير الملاعب والاستاد والصالات المختلفة وكذلك مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء .

رعاية اجتماعية أفضل

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهتمام وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد بتقديم رعاية اجتماعية ورياضية وصحية مميزة للعاملين في الهيئة ومترو الأنفاق باعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.

وأشارإلى ضرورة الإسراع بتنفيذ كافة أعمال التطوير والمخططات الاستثمارية للنادي لتطوير الخدمة المقدمة لأعضائه وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم إنشاؤه عام1903، لافتاُ إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.