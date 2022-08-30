وزير النقل: إطلاق نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية الخميس المقبل

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إنه تم إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى الوزارة إدارتها، وسيتم إطلاقها الخميس المقبل، وهي موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام الدولة بأهمية السياحة البحرية وتوجيهات القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافى المتميز الذى يتوسط العالم وطول سواحل مصر التي تصل إلى أكثر من 2000 ميل بحري وقربها من السواحل الأوربية من جهة الشمال عن طريق البحر المتوسط ودول الخليج العربى من جهة الشرق عن طريق البحر الأحمر وإمتلاك شريان حيوى عالمى وهو قناة السويس يمر من خلاله معظم رحلات اليخوت السياحية العالمية شمالاً وجنوباً وكذلك إمتلاك مصر العديد من الموانئ العامة والمراين السياحية والتى يتوفر بها جميع المقومات لاستقبال اليخوت وتقديم جميع الخدمات التى تحتاجها بمواصفات قياسية عالمية، وفي ضوء صدور توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير النقل وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة لبحث المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة التى تحقق أقصى استفادة من الإمكانيات المتوفرة وجذب اليخوت الأجنبية للموانئ السياحية المصرية وبما يعود بالفائدة على قطاعات عديدة كالسياحة والنقل والتجارة.

وفي هذا السياق، أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير انتهاء أعمال اللجنة المشكلة وصدور قرار رئيس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ.

وزارة النقل تتولى إدارة وتشغيل وتطوير النافذة الرقمية

وأشار وزير النقل الى أن القرار قد تضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، واطلاق النافذة يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 وهى عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت أسوةً بما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وسيتم من خلالها قيام مالك اليخت أو من ينوب عنه بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل وسوف تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبى سيتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة، وذلك تيسراً وتسهيلاً لمرتادى اليخوت الأجنبية واختصاراً لوقتهم وتوفيره للاستمتاع برحلتهم إلى مصر.

وأضاف الوزير أن القرار قد تضمن أيضا تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته، وكذلك اشتمل قرار رئيس مجلس الوزراء على السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

ولفت إلى أنه ضمن بنود القرار الذي أصدره رئيس الوزراء وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت، وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى “قناة السويس” إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول.

إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل الموانئ

كما يتضمن القرار إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن (مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً – بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية – إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر – شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها – إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية).

إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال 3 أيام

كما تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة استخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً.

وذكر وزير النقل أنه جار حالياً التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة دعائية عن الموانئ والمراين السياحية الموجودة على سواحل الجمهورية والخدمات المتوفرة وربطها بالمزارات السياحية والطرق المؤدية إليها فى الدول الأجنبية والعربية للترويج عنها والتسهيلات والحوافز المقدمة لجذب أكبر عدد من اليخوت والسائحين الأجانب لزيارة مصر عن طريق البحر كما يتم التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وإستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية، وذلك بقيام ملاك اليخوت بترك يخوتهم الخاصة والعودة إلى بلادهم والرجوع إلى الأراضى المصرية فى أى وقت للإستمتاع بالنزهة بيخوتهم فى أوقات أجازاتهم والذى يعود بالنفع على أنشطة السياحة والسفر ورحلات الطيران والفنادق والنقل الداخلى وأنشطة الصيانة والإصلاح والخدمات البحرية.

جدير بالذكر أن عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية على الإنترنت (www.mts.gov.eg).