وزير النقل : إحياء خط سكة حديد (قنا – سفاجا – أبو طرطور) سيخدم مشروع المثلث الذهبي

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن إعادة إحياء وتطوير خط سكة حديد (قنا – سفاجا – أبو طرطور) سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان، والمساهمة فى نقل خام الفوسفات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد وبحضور مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة وإفكو لبحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط سالف الذكر.

واستعرض وزير النقل الإجراءات التي تقوم بها كل من هيئة السكك الحديدية وشركة وافكو لعمل مستندات الطرح الخاصة بالمشروع، من خلال التعاون مع الاستشاري REC النمساوي الألماني مع جامعة القاهرة.

وجارٍ الترسية على التحالف الفائز مع وضع نموذج التمويل وآلية انشاء الشركة التي ستدير المشروع، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد والذي سمح للهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وأكد الوزير أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات وانه مشروع استراتيجى يسهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الايجابية في حركة السياحة بين الاقصر والغردقة.

ويتضمن المشروع انشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كم تقريبا، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، ويتم زيادتها إلي 6 ملايين طن سنوياً.

كما سيتم إنشاء محطة تداول بضائع بالكم 510، بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من وإلى القطارات في هذه المحطة، وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل.