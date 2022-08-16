وزير النقل: أيام الإخوان تم تعيين 3 آلاف عامل خريج دبلوم تجارة وتربية رياضية مجاملة في السكة الحديد (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أنه استلم وزارة النقل وكان في هيئة السكة الحديد 52 ألف موظف فقط ورئيس الجمهورية قال لي مش هنديلك ولا موظف إلا أما العدد ينزل 42 ألف موظف ويتم العمل بنظام التدريب التحويلي.

و أضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه تم تعيين ناس كتيرة اوي بنحو 3 آلاف شخص دبلوم تجارة وتربية رياضية أيام الإخوان .

وتابع الوزير أنه تم عرض التدريب على هؤلاء الموظفين ولكنهم يرفضون ، واللي بيتدرب منهم بيشتغل معانا ، واللي مش عايز مستحملينه لحد ما ربنا يحلها من عنده.