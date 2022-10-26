وزير النقل: «أهلًا بالمستثمر الإماراتي .. أنتم لستم ضيوفًا.. أنتم أهل وأصحاب بلد»

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن هناك العديد من المشروعات التي يمكن التعاون خلالها مع الأشقاء العرب ليس فقط في مجال النقل البحري واللوجيستيات، بل في مختلف قطاعات النقل. واستطرد قائلا: «أهلاً بالمستثمر الإماراتي على أرض مصر .. أنتم لستم ضيوفا.. أنتم أهل وأصحاب بلد».

جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت بعنوان «مصر مركز لوجستي» ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وأدارها الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، واستعرض الفريق وزير النقل أهم وأبرز مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الوزارة في مختلف القطاعات.

وأكد الوزير أن مصر لن تبيع موانيها أبدًا، موضحًا بأن الوزارة تعمل على تطويرها والشراكة مع القطاع الخاص والمشغلين الدوليين في مجال الإدارة والتشغيل، لافتًا إلى أنه بيتم تطوير كل الموانئ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

وأضاف أن مصر تمتلك استشاريين وشركات مصرية وطنية متخصصة لديها خبرة كبيرة في إنشاء الموانئ البحرية، كما تمتلك العمالة المحترفة والمؤهلة، موجهاً الدعوة الى كل المستثمرين للإستثمار في الموانئ المصرية مثل ميناء برنيس والسخنة وبورتوفيق والأدبية وميناء الإسكندرية الكبير وميناء جرجوب.

مصر تقوم بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة

وذكر أن مصر بلد كبيرة، ولديها 3000 كم شواطئ، و18 ميناء تجاريًا، وان هناك خطة شاملة للاستغلال الأمثل لتلك المميزات، مضيفا أن مصر تقوم بإنشاء شبكة من الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر في شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ولفت وزير النقل إلى أن هناك موانئ جافة ومناطق لوجيستية في مناطق أخرى مطروحة للاستثمار في (سوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، والإسكندرية، والسخنة).

وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تم وضع خطة شاملة في مجال الطرق والكباري، اشتملت إنشاء طرق جديدة وصل طولها إلى 7 آلاف كم تخدم مجموعة كبيرة جدًا من المواطنين مثل الدائري الإقليمي والأوسطي وطريق الجلالة وغيرها من الطرق الجديدة وكذلك رفع كفاءة 10 آلاف كم طرق من شبكة الطرق الحالية مثل طرق مصر الإسكندرية الصحراوي والإسماعلية الصحراوي وتطوير 35 ألف كم طرق من شبكة الطرق المحلية.

ووجه وزير النقل رسالة إلى المستثمر المصري والعربي وخاصة الإماراتي بأن هناك العديد من المشروعات التي يمكن التعاون خلالها مع الاشقاء العرب ليس فقط في مجال النقل البحري واللوجيستيات، بل في مختلف قطاعات النقل، مختتماً كلماته بأن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان له دور كبير في تعظيم العلاقات المصرية الإمارتية.