نقل وملاحة

وزير النقل: أعتذر عن حادث سوهاج.. ولن أسبق التحقيقات

هناك 255 مليار جنيه مخصصات لتطوير السكة الحديد من إجمالي 1.5 تريليون مرصودة لقطاع النقل
صفية حمدي 1:18 م, السبت, 27 مارس 21 1:18 م, السبت, 27 مارس 21

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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إنه يقدم اعتذاره وأسفه عن حادث قطاري سوهاج.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أنه لن يتحدث عن الحادث وتفاصيل وقوعه، ولن يستبق نتائج التحقيقات.

وتابع أن هناك 255 مليار جنيه مخصصات لتطوير السكة الحديد من إجمالي 1.5 تريليون مرصودة لقطاع النقل بالكامل، مشيرا إلى أنه بنهاية العام الجاري لن يكون هناك أي عربة قديمة بالسكة الحديد.

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وقال وزير النقل: ” قدامنا حللين إما نوقف السكة الحديد لحد ما نخلص التطوير وده إحنا نفسنا نرفضه لأن السكة الحديد بتنقل حوالي مليون راكب يوميا”.

وواصل: “الحل الثاني أن التطوير مع استمرار عمل السكة الحديد وإن كل القطارات تعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين المسير من خلال جهاز يتحكم في توقف القطار للحفاظ على سلامة الركاب”.

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وقال: “أنا شخصيا لن أتحمل وأنا عضو في حكومة رشيدة أن تقع حادثة أخرى مثلما حدثت، وسيتم استخدام أجهزة للسيطرة والتحكم في مسير القطارات”.

ودعا وزير النقل لمقاومة ظاهرة الباعة الجائلين في السكة الحديد ومواجهة التهرب من دفع التذاكر.

وطلب من العاملين بالسكة الحديد الضبط في المواعيد والتحمل والحفاظ على المهمات والمعدات والتعامل مع الجمهور معاملة حسنة.

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بقلم صفية حمدي

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