وزير النقل : أطلقنا نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية مطلع سبتمبر الحالي

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير إنه تم اطلاق نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية مطلع سبتمبر الحالي، وذلك بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لمرتادي هذه السياحة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وذلك بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.

واستهلّ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتطبيق إستراتيجية متكاملة لذلك تتضمن مخططًا عامًّا لإنشاء المراين والمراسي الدولية على مختلف سواحل الجمهورية،

إلى جانب الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التى تمتلكها فى مصر فى هذا الصدد، مجددًا تأكيد الاستعداد التام لتقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بهذه النوعية من السياحة،

وإتاحة المزيد من التيسيرات، وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوّة من تعظيم الاستفادة من هذا القطاع، وبما يسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة.

وخلال الاجتماع، تناول وزير النقل نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المختصة بوضع إستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وما تم من جهود للتعامل مع أية مشكلات تواجه تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوفرة بالدولة المصرية وجذب المزيد من اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية المصرية.

وأشار وزير النقل إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022، والخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ تضمَّن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها،

موضحًا أنه تم إطلاق هذه النافذة مطلع سبتمبر الحالي، ويتم حاليًّا الترويج لها إعلاميًّا، وذلك فى إطار اتاحة المزيد من التيسيرات لمرتادي هذه السياحة.

كامل الوزير يستعرض مخططًا لمواقع المراين القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية

كما استعرض وزير النقل مخططًا لمواقع المراين الدولية القائمة والمقترحة على جميع سواحل الجمهورية.

من جانبه أوضح اللواء بحري رضا إسماعيل أن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية تتيح لمالك اليخت أو من ينوب عنه القيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل،

وأن النافذة الرقمية تقوم بإرسال البيانات، والمستندات آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعتها، وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونيًّا من خلال النافذة، وذلك تيسيرًا وتسهيلًا لمرتادى اليخوت الأجنبية واختصارًا للوقت.

من جهته استعرض الفريق أسامة ربيع إستراتيجية هيئة قناة السويس لتعزيز سياحة اليخوت، مشيرًا إلى أنه يوجد 3 مراين لليخوت على طول مجرى القناة بكل من بورسعيد والإسماعيلية والسويس،

موضحًا أن محاور تطوير تلك المراين اشتملت على ما يتعلق بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العبور، وتطوير مراسي اليخوت،

حيث تم رفع كفاءة عدد من المرافق والخدمات بمارينا الإسماعيلية، وذلك في إطار دعم وتحسين تجربة العبور، مستعرضًا إحصائيات لسياحة اليخوت المارة بقناة السويس خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وتطرَّق ربيع إلى جهود رفع كفاءة مارينا اليخوت الحالي بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن التصور المستهدف من التطوير يسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمارينا من سعة 12 يختًا إلى سعة 60 يختًا مستهدفًا،

وإضافة خدمات التزود بالوقود والصيانة وانتظار اليخوت لفترات طويلة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

واستعرض ربيع التصميمات الخاصة بإنشاء أول مارينا يخوت خضراء في مصر تعمل بالطاقة المتجددة على مساحة 25 ألف متر مربع، تتسع لنحو 65 يختًا،

وما يتضمن ذلك من إقامة فندق ومنطقة تجارية، متناولًا كذا جهود إنشاء ممشى سياحي بطول 850 م، وتنفيذ مرسى يخوت يتسع لـ75 يختًا بمدينة بورسعيد.