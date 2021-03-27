نقل وملاحة

وزير النقل: أخبرت الرئيس بعدم قدرتي على تحمل مسؤولية موت ناس تاني (فيديو)‎

قال إن الحلين هما أما إيقاف حركة السكة الحديد على الخط الذي يتم تطويره ، أو استخدام سائقي القطارات لأجهزة التحكم في إيقاف القطار
محمد مجدي 8:41 م, السبت, 27 مارس 21 8:41 م, السبت, 27 مارس 21

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أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ، أنه لن يتم ترك سائق القطار المتسبب في وقوع حادث قطاري سوهاج دون عقاب رادع .

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد : “الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سألني في اجتماع اليوم ايه الحكاية قلتله مفيش غير حلين يا ريس ، أنا مقدرش أتحمل مسؤولية ناس تموت تاني”.

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وأضاف الوزير ، أن الحلين هما أما إيقاف حركة السكة الحديد على الخط الذي يتم تطويره ، أو استخدام سائقي القطارات لأجهزة التحكم في إيقاف القطار ، ونتحمل بعض التأخيرات التي ستحدث في مواعيد القطارات .


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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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