نقل وملاحة

وزير النقل : آن الأوان أن يكون لدى مصر أسطول نقل بحري متطور وقوي (فيديو)

مصر تستهدف أن تكون مركز التجارة العالمي واللوجستيات الأول على مستوى المنطقة، وذلك من خلال السواحل والموانئ المصرية،
هيثم سمير 8:36 م, الأثنين, 22 مارس 21 8:36 م, الأثنين, 22 مارس 21

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه آن الأوان لمصر أن يكون لديها أسطول نقل بحري متطور ومحترم وقوي يتناسب مع حجم التجارة الصادر والوارد المصري، إضافة إلى الحصول على حصة من سوق الترانزيت والحاويات المارّة على مصر.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن جميع المشروعات التي تم التصديق عليها، اليوم، من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفذها شركات مصرية وأموال مصرية وطنية، سواء من الموازنة أو البنوك الوطنية.

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وأكد أن مصر تستهدف أن تكون مركز التجارة العالمي واللوجستيات الأول على مستوى المنطقة، وذلك من خلال السواحل والموانئ المصرية، حيث من مصر لديها مجموعة كبيرة من السواحل والموانئ تربطها بالشرق الأقصى وأوروبا وأمريكا.

وأشار وزير النقل والمواصلات إلى أن 95% من العاملين في شركة ألستوم الفرنسية العاملة في مصر مصريون، والشركة الفرنسية تشارك في عدد كبير من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

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وأضاف الوزير أنه سيتم عقد مؤتمر شهري لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات النقل؛ وأهمها القطار الكهربائي من  محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية.

ونوه الوزير بأنه تم الحصول على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمدّ القطار الكهربائي الخفيف ليصل إلى قلب العاشر من رمضان بزيادة 16 كيلومترًا، موضحًا أنه سيتم بدء توريد الوحدات والقطارات الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف للجزء الخاص بالعاشر من رمضان قريبًا.

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بقلم هيثم سمير

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