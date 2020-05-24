وزير النقل:السكة الحديد نقلت 2.6 مليون راكب خلال الإسبوع السابق للعيد

صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بأن هيئة السكة الحديد نقلت خلال الاسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

وأكد أن فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر واختفت السوق السوداء بسبب تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بحوكمة عمليات صرف التذاكر بالمحطات مثل الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بإسبوع .

وقال أن زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ و إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة ساهمت فى تسهيلات الحجز علي جمهور المسافرين

وأعلن ان وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالايقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ٢٤ مايو حتي نهاية يوم الجمعة الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٠.

واشار إلى أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة استغلال تلك الفترة في تكثيف اعمال صيانة وتجديدات السكك وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير نظم الاشارات لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، وتكثيف اعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة لرفع الاتاحية بما يكفل تشغيل عدد رحلات أكبر مع التاكيد علي عدم خروج اي قطار من الورشة الا بعد التأكد من الحالة الفنية له ، وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكافة منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل

جدير بالذكر بإن حركة القطارات ستعود بدءً من يوم السبت الموافق ٣٠ مايو وطبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال وان مجلس الوزراء.