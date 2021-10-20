طاقة

وزير النفط العراقي يتوقع وصول الأسعار إلى 100 دولار للبرميل في 2022

مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بانخفاض المخزون العالمي من النفط
منتصر محمود 2:45 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 2:45 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إنه يتوقع أن تصل أسعار النفط في عام 2022 إلى 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بانخفاض المخزون العالمي من النفط.

ولفت عبد الجبار إلى أن منظمة “أوبك +” تناقش الطرق التي يمكن اتباعها لجعل أسعار النفط متوازنة، مشيرا إلى أنه لا يوجد قرار حول زيادة الإنتاج فوق المستويات المتفق عليها، وفقا لما ذكرته شبكة “اقتصاد الشرق”، اليوم الأربعاء.

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وقال وزير النفط العراقي، إن بغداد ستضع تصورا للميزانية الاتحادية للعام المقبل على أساس أن أسعار النفط ستتراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل.

وأوضح أن “أوبك+” تعارض أي زيادة إضافية لأسعار النفط فوق المستويات المقبولة.

يذكر أن أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك، جاءت دون 83 دولارا للبرميل، بينما تراجعت عقود خام برنت دون 85 دولارا للبرميل.

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وقال وزير النفط العراقي، إن بغداد ستضع تصورا للميزانية الاتحادية للعام المقبل على أساس أن أسعار النفط ستترواح بين 55 و60 دولارا للبرميل.

وأوضح أن “أوبك+” تعارض أي زيادة إضافية لأسعار النفط فوق المستويات المقبولة.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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