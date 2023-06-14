وزير المياه بدولة زامبيا يعرب عن رغبته في تعزيز التعاون مع مصر

استقبل الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، مايك مبوشا؛ وزير تنمية المياه والصرف الصحي بدولة زامبيا، وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين مصر وزامبيا، لتحسين عملية إدارة المياه والتي تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين في زامبيا.

وأشار سويلم لأهمية مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، والتي تركز على القارة الإفريقية في المقام الأول، سواء من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية أو من خلال التدريب وبناء القدرات للمتخصصين من الأشقاء الأفارقة في مجال التعامل مع التغيرات المناخية.

ومن جانبه، أعرب مبوشا، عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء الوزراء الافارقة، كما أشار لما تواجهه بلاده من تحديات عديدة في مجال المياه، وتطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين الدول الإفريقية في المستقبل، مشيرًا لضرورة التعامل السريع مع ملف التغيرات المناخية والتي تؤثر على قطاع المياه بالقارة الإفريقية.