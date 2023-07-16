وزير الموارد المائية يتفقد الجسور والمناسيب وأعمال التطهير بالبحيرة

أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم زيارة تفقدية لمحافظة البحيرة لتفقد الموقف المائي بالمحافظة والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية بالمحافظة.

وتفقد وزير الموارد المائية، خلال الزيارة حالة الري بترعة ساحل مرقص الآخذة من فرع رشيد ، والاطمئنان علي تشغيل مغذيات “حلق الجمل – المنشاوية – مشروع ناصر – شاكر – الخزان”، وكان في استقباله الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والتى أعربت عن ترحيبها بزيارة الوزير .

والتقى الدكتور سويلم خلال الزيارة بالعديد من المنتفعين، حيث استمع إلى طلباتهم وشكواهم، ووجه لقيادات قطاع الري بالوزارة ولأجهزة الري بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائي على الطبيعة.

إلى جانب سرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة ، والزيادة الفورية لكميات المياه الموجهة لمحافظة البحيرة لحسم شكاوى المزارعين .

توجيهات وزير الموارد المائية والري

كما سويلم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة بعمل محضر انضمامي مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمني للانتهاء تطهيرات جميع المساقي الخاصة وعرض المحضر الانضمامي على الوزير اليوم الأحد.. بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل تبدأ عملها فوراً وتُكلف بتحديد ومراجعة مشاكل المزارعين واقتراح الحلول التنفيذية ومتابعة موقف التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، وعرض النتائج على الوزير خلال أسبوع من تاريخه .

كما وجه بسرعة مراجعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بزمام إدارة ري البحيرة ومراجعة تواريخ تنفيذ أوامر التشغيل ، والإفادة بتقرير مصور وعاجل عن حالة الترع والمصارف .