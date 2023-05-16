وزير الموارد المائية يتابع احتياجات منظومة الري وجاهزية الترع ومحطات الرفع

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، ومعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة ، كما استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع التي يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتي بمعدات إدارات الصيانة الوقائية .

ووجه بقيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر لجسور الترع.

وإستلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة ، مع قيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها.

توجيهات وزارة الموارد المائية

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية

كما وجه سويلم باستمرار كافة أجهزة الوزارة بمتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ ، ومواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا ، والاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين .

واستعرض الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس ووادي النقرة بمحافظة أسوان.. وذلك لضمان استيفاء كافة الاحتياجات المائية المقررة ، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق ، حيث وجه لمسئولى الرى بهذه المناطق بالمتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.

جدير بالذكر أنه قد تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط.

بالإضافة إلى حضور المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، والدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا، والدكتور جمال محمد القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى.

بجانب تواجد الدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل، والدكتور حسام سيف مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.

وحضر الاجتماع المهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والدكتور محمد رشدى بالمكتب الفني للسيد الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.